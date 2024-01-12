GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mete Yarar, Başiskele'de Türkiye'nin 100. Yılını Anlattı

Başiskele'de düzenlenen "Gence Dair Söyleşiler" programına konuk olan Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Yazar Mete Yarar, doğal enerji kaynaklarından ve savunma sanayinden başlayarak Türkiye'nin 100. yılını anlattı.

Mete Yarar, Başiskele'de Türkiye'nin 100. Yılını Anlattı

12 Ocak 2024 Cuma 11:53

 Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı. Türkiye’nin enerji ve savunma sanayinde ulaştığı noktayı, yerli ve milli üretimin ve savunma sanayinin önemine vurgu yaparak anlatan Mete Yarar, Karadeniz’de doğalgaz ve Gabar’da petrol keşiflerini, Selçuk Bayraktar’ın yaptığı insansız hava araçlarının Türkiye’nin geleceğine ve dünya barışına yapacağı katkıyı izleyicilere aktardı. 
 Filistin’de yaşanan insanlık dramına ve soykırıma da değinen Yazar Mete Yarar, "Rusya-Ukrayna Savaşı, katil İsrail’in Filistin’de yaptığı soykırım ve acımasızca yaptığı zulümler bize gösteriyor ki; silah üretimi, mühimmat üretimi size ait değilse, size saldıranlarla mücadele etmek istiyorsanız kime muhtaç kalıyorsunuz? O ülkelerin size vereceği silah ve mühimmata bağlı kalıyorsunuz. İsrail’e herkes dur diyor, ama hiçbir ülkede durduracak güç yok" dedi. 
 Türkiye'nin terörle mücadelede çok büyük kayıplar verdiğini ifade eden Mete Yarar, "Terör yüzünden insan kayıplarımızın, şehit ve gazilerimizin hesabını tutmak mümkün değil. Onu ayrı bir yere koyuyoruz. Hepsini rahmet ve büyük bir minnetle anıyoruz. İçişleri Bakanlığı bununla ilgili çok önemli kişileri toplayarak bir hesaplama yaptı. Terör olayları, terörle mücadele dolayısıyla kaybettiğimiz paranın miktarı 2 trilyon dolar" diye konuştu. 
 Doğal enerji kaynaklarından ve savunma sanayinden başlayarak Türkiye'nin 100. yılını anlatan Mete Yarar, vatandaşların gündeme dair sorularını da cevaplandırdı. 
 Program sonunda Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Mete Yarar’a plaket takdim etti. 
                            


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Başiskele
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Acente Temsilcileri Gölcük'e Hayran Kaldı Acente Temsilcileri Gölcük'e Hayran Kaldı
650 Personel 275 İş Makinesi Karla Mücadele Görev Alacak 650 Personel 275 İş Makinesi Karla Mücadele Görev...
Talepler Tek Tek Not Alınıp Yerine Getiriliyor Talepler Tek Tek Not Alınıp Yerine Getiriliyor
VAKIF İNSANI İSMET ÖZBAY'IN VEFATININ ARDINDAN VAKIF İNSANI İSMET ÖZBAY'IN VEFATININ ARDINDAN
Soğuk Kış Gününde Esnafa Çorba İkramı Soğuk Kış Gününde Esnafa Çorba İkramı
Muhammed'e Doğum Günü Sürprizi Muhammed'e Doğum Günü Sürprizi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Acente Temsilcileri Gölcük'e Hayran Kaldı
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçenin turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla 7 farklı...

Haberi Oku