Belgeselcilikde 50. Yılını Kutlayan İsmail Kahraman'ın Belgeselinin Galası Gebze'de

ÖDÜLLÜ YÖNETMEN UĞUR TATAR TARAFINDAN ÇEKİLEN “ KAHRAMAN BİR BELGESELCİNİN YAŞAM ÖYKÜSÜ “

50 YILLIK BELGESELCİLİK HAYATIMIZIN ANLATILDIĞI BELGESELİMİZİN GALA GÖSTERİMİNE KATILARAK BİZLERİ ONURLANDIRAN BİR BİRİNDEN ÖNEMLİ TÜM AKRABA DOST ARKADAŞ GAZETECİ YAZAR KÜLTÜR İNSANI VE STK BAŞKANI ARKADAŞLARIMA BELGESEL TADINDA TEŞEKKÜR EDER SELAM VE SAYGILARIMIZI SUNARIZ

DAVETİMİZE KATILIP BELGESELLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNDE PAYLAŞILDIĞI GALA GÖSTERİMİ İLE İLGİLİ HAZIRLAYACAĞIMIZ BELGESEL TV PROGRAMINI YAKINDA SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ

KAHRAMAN BELGESELİ GALA GÖSTERİMİNE KATILANLAR

Gala gösterimi samimi bir ortamda gerçekleşsin diye protokolün davet edilmediği. Gala gösterimine GİRİB Giresun iş insanları ve bürokratlar derneği genel Başkanı Kemal Tokmak ve Ankara genel merkez yönetim kurulu üyeleri Uluslararası sanayici ve iş insanları derneği genel başkanı Zeki Gedikoğlu ve yönetim kurulu Gebze Teknik ünüversitesi genel sekreteri Nadir Yıldırım Gebze Yeşilay Şube başkanı eğitimci yazar İbrahim Erdem Türkiye gazeteciler federasyonu genel Başkan yardımcısı ve Gebze gazeteciler cemiyeti başkanı Levent Altun Kocaeli gazeteciler cemiyeti üyesi Emrah Erdoğan Evrensel kültür derneği başkanı Tarihçi yazar Resül Orman tarihçi yazar Recep Kankal Kandıralılar dernek başkanı Sedat Durmuş Sultan Orhan mahalle muhtarı Mehmet Katı tarihi diziler oyuncusu Nurettin Memoğlu, TRT Muhabiri Ümit Ülker belgesel yönetmeni Sercan Atalay Kahraman ve Tatar ailesi ile bir birinden önemli çok sayıda devri alem

belgesel program izleyicisi katılarak belgedeli izledikten sonra KAHRAMAN. belgedeli ile ilgili.

belgeselle ilgili düşüncelerini paylaştılar

GİRİB BAŞKAN VE YÖNETİMİNE AÇIK TEŞEKKÜR

Kurucuları arasında olmaktan onur duyduğum GİRİB heyetinin davetimize icabet etmesi bizleri mutlu etti

Genel merkezi Ankara’da olan GİRİB in genel Başkanı Sn Kemal Tokmak beyin şahsında yönetim kurulu üyelerine belgesel tadında

teşekkürler selamlar

GİRİB DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

GİRİB Giresun İş İnsanı ve Bürokratları Derneği Gelen başkan Kemal Tokmak Kemal Tokmak ve Genel Başkan Yardımcıları Meslek hayatında 50 yılı geride bırakan GiRİB Yüksek İstişare Kurulu Üyesi gazeteci, araştırmacı ve belgeselci

Devr-i Alem Belgesel yapımcı Sayın İsmail Kahraman'ı Uğur Tatar tarafından hazırlanan hayatını anlatan belgesel galasında yanlız bırakmadılar.

Meslek hayatında 50 yılı geride bırakan Giresunlu Kahraman'ı GiRİB Genel Başkan Yardımcıları Çetin Hartamaci İsmail Kahraman Ibrahim Haliloğlu Nazif Turan Izzet Kaşık Ramazan Kocaman İzzet Türlü Sezai Ayrilmaz 80 dakikalık belgeselin galasını izleyerek Belgesel yapımcı Uğur Tatar ve günün adamı İsmail Kahraman'ı kültür,medeniyet ve Devr-i Alem Belgeseliyle yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek kutladılar.

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TARİHÇİ YAZAR RECEP KANKAL BEYE KATILIMLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Meslek hayatında 50 yılı geride bırakan Giresunlu hemşehrimiz, gazeteci, araştırmacı ve belgeselci İsmail Kahraman ağabey için Uğur Tatar tarafından hazırlanan 80 dakikalık belgeselin galasında bu akşam bir araya geldik. İsmail ağabeyin çektiği Giresun belgeselini küçüklüğümden beri halen izlerim ve daha samimi dille yapılan bir belgesel izlemediğimi söylemek isterim. Devr-i Alem adını verdiği köşesinde Türk dünyasından izlenimlerine yer veren İsmail ağabey, Dünyanın birçok yerinde ayak izi bulunan, farklı yer ve makanlardan tarih ve kültüre dair güzel izler bırakmış değerli bir isim. 40 yıl önce Gebze adıyla bu şehirde gazete çıkarmaya başlayan sn. Kahraman, yakın tarihte olan olayları da gazeteye taşımış. Ayrıca İKTAV adıyla açtığı Kocaeli'nin ilk şahsi kütüphanesinde gezdiği yerlerin video kayıtlarını araştırma yapacaklar için açmıştır. Binlerce şehre ait nadir kitabı bir araya getirmiştir. Onun hayatı yanında açtıkları Gebze Gazetesi yakın tarihte yapılacak akademik çalışmalara kaynak olacak kıymete haizdir. Belgeselden dolayı Uğur Bey'i tebrik ederken, İsmail ağabeye kültür ve medeniyet dünyamıza yaptıkları hayırlı ve güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor ve sağlıklı ömürler diliyorum.





KAHRAMAN BELGESELİ

GALASI İLE İLGİLİ GEBZE LİFE VE EVREN KIZILTAŞA HABER İÇİN TEŞEKKÜR

Kahraman Belgeseli'nin İkinci Galası İstanbul’dan

sonra Gebze'de Büyük İlgi!



GEBZE LİFE DE YAYINLANAN HABER

Türk belgeselciliğinin duayen isimlerinden İsmail Kahraman'ın hayatını konu alan 'KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü' belgeselinin ikinci galası, 13 Aralık 2024 tarihinde Gebze Sivil Toplum Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Ödüllü yönetmen Uğur Tatar’ın kariyerindeki ikinci belgesel çalışması olan bu yapım, meslekte yarım asrı geride bırakan usta gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman’ın yaşam öyküsünü gözler önüne seriyor.

GEBZE’DE COŞKULU GALA

İlk galası İstanbul’da 21 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen belgeselin Gebze’deki gösterimi, saat 17:00’de başlayan ikramlarla başladı. 18:00’de ise salonu tamamen dolduran izleyiciler, 80 dakikalık bu etkileyici belgeseli izleme fırsatı buldu. Gebze Sivil Toplum Merkezi’ndeki galaya ilgi yoğundu. Kültür ve sanat dünyasının tanınmış isimleri, gazeteciler ve belgesel tutkunlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş da galada hazır bulundu. Katılımcılar, İsmail Kahraman’ın ilim, kültür ve tarihe adanmış yaşam öyküsünü beyaz perdede izlerken duygusal anlar yaşadı.

İSMAİL KAHRAMAN’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Galada kısa bir konuşma yapan İsmail Kahraman, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu belgeselin hazırlanması sürecinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hayatımı ve meslek serüvenimi böylesine özenle ve detaylı bir şekilde ele alan bu çalışmada, katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yönetmenimiz Uğur Tatar ve ekibi, hayatımın önemli anlarını ve değerlerini geleceğe aktarabilecek bir eser ortaya koydu. Ayrıca bu anlamlı gecede beni yalnız bırakmayan, salona gelerek izleyen, destek veren tüm dostlara ve sanatseverlere sonsuz teşekkür ediyorum.”

BELGESEL, SADECE BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ DEĞİL

“KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü”, İsmail Kahraman’ın 50 yıllık meslek yaşamını ve dünya genelinde iz bıraktığı belgeselciliği anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda bu süreçte onun hayatını şekillendiren coğrafyaları ve kültürel izleri de gözler önüne seriyor. Türkiye’nin 80 ilini, dünyanın ise 80’e yakın ülkesini gezen Kahraman’ın izlenimlerini aktaran belgesel, izleyicilere bir tarih ve kültür yolculuğu sunuyor.

İZLEYENLERDEN TAM NOT

Gebze’deki galada izleyiciler, İsmail Kahraman’ın Türk belgeselciliğine katkılarını bir kez daha hatırlarken, belgeselin yönetmeni Uğur Tatar ve ekibini de tebrik etti.

Belgeselin dikkat çeken bir diğer unsuru da, Nedret Demir’in söz ve müziğini üstlendiği “İşte Kahraman” isimli özel şarkı oldu. MESAM üyesi ve müzik dünyasında önemli bir isim olan Demir’in bu şarkısı, galada izleyicilerden büyük beğeni topladı. Şarkı, İsmail Kahraman’ın kültür, sanat ve tarihe adanmış 50 yıllık ömrünü en anlamlı şekilde özetliyor.

Gebze’de gerçekleşen bu unutulmaz gala, İsmail Kahraman’ın iz bırakan yaşamını ve belgeselcilik mirasını bir kez daha hatırlatarak izleyicilerin hafızasında derin bir iz bıraktı.

KAHRAMAN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TÜM ARKADAŞ VE TAKİPÇİLERİMİ KAHRAMAN BELGESELİNİN GALA GÖSTERİMİNE DAVET EDİYORUZ DİYE HABER VE PAYLAŞIM YAPTI

Belgeselcilik de 50. Yılını Kutlayan İsmail Kahraman'ın Belgeselinin Galası Gebze'de

Ödüllü yönetmen Uğur Tatar’ın kariyerindeki ikinci belgesel olan “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü”, meslekte yarım asrı devirmiş duayen gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman’ın hayatını konu ediniyor. Belgeselin galası 13 Aralık 2024 tarihinde Gebze'de gerçekleşecek. Ödüllü yönetmen Uğur Tatar’ın kariyerindeki ikinci belgesel olan “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü”, meslekte yarım asrı devirmiş duayen gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman’ın hayatını konu ediniyor.Türkiye’de 80 ili gezmiş, dünyada 80’e yakın ülkeye ayak basmış bir belgeselcinin dünyasını keşfedeceğiniz 80 dakikalık bu belgesel, sadece İsmail Kahraman’ın hayatını anlatmakla yetinmiyor. Aynı zamanda İsmail Kahraman’ın hayatını şekillendiren coğrafyanın da izini sürüyor.

Kültür ve sanat insanı Nedret Demir’den belgesele özel şarkı