OTOMOBİL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Feci kazada can veren çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Düzce’de Kur’an kursundan çıkan ve kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Feci kazada can veren çocuk son yolculuğuna uğurlandı

19 Temmuz 2024 Cuma 09:31


  Düzce’de yaz Kur’an kursundan çıkan ve evine giden 9 yaşındaki Abdurrahman El Muhammed, caminin önünde kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yapılan otopsi çalışmalarının ardından minik çocuk son yolculuğuna sabah saatlerinde Kur’an öğrenmek için geldiği Mareşal Fevzi Çakmak Camii’nde uğurlandı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu vurgulayan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Kur'an kursundan öğrencimiz, okuldan öğrencimiz bir kardeşimizi trafik kazası sebebi ile kaybettik. Çok üzgünüm. Allah ailesine başsağlığı versin” ifadelerini kullandı. Küçük çocuk dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.  
  Öte yandan kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Cafer P. idaresindeki damperli kamyonun ara sokakta hızla ilerlediği görülürken, çocuğun ise kamyonu fark etmeyerek yola çıktığı görülüyor.  
                                 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Otomobil önce cipe, ardından duvara çarptı Otomobil önce cipe, ardından duvara çarptı
Yaklaşık 50 metre savrulduktan sonra durabildi Yaklaşık 50 metre savrulduktan sonra durabildi
Off-Road yarışlarında devrilen araç yarışlara veda etti Off-Road yarışlarında devrilen araç yarışlara...
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kaldırıma çarpan araç takla attı: 1 yaralı Kaldırıma çarpan araç takla attı: 1 yaralı
Ecel direksiyon başında yakaladı Ecel direksiyon başında yakaladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Otomobil önce cipe, ardından duvara çarptı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeki otomobil önce cipe, ardından savrularak yol kenarındaki villanın...

Haberi Oku