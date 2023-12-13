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Ameliyat sonrası ölen kadına "yanlış kan" verildiği iddiası

Kocaeli'de omurilik sinir sıkışması sebebiyle ameliyat edilen ve ameliyattan sonra kaldırıldığı yoğun bakımda 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 60 yaşındaki kadına "yanlış kan" verildiği iddia edildi.

Ameliyat sonrası ölen kadına

13 Aralık 2023 Çarşamba 14:15

 Olay, 8 Aralık'ta Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesine bağı Sırrısöğütler Mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi 63 yaşındaki Ayşe Şahin, omurilik sinir sıkışması şikayeti sebebiyle Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından Şahin aynı gün ameliyata alındı. Ameliyattan birkaç saat sonra da yoğun bakıma alınan Ayşe Şahin, 11 Aralık'ta hayatını kaybetti. Ailesi, Şahin'e yanlış kan verildiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. 
   
 "Suçlarını kabul ettiler" 
 Ayşe Şahin'in kayınbiraderi Halil Şahin, "Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatırmış olduğumuz hastamız birkaç gün önce omurilik ameliyatı olmuştu. Doktorlar ameliyatın iyi geçtiğini, başarılı bir operasyon olduğunu söyledi fakat birkaç saat sonra doktorlar hastamızın yoğun bakımda olduğunu söylediler. Biz olayın üzerine düştüğümüzde kan uyuşmazlığı olduğunu, kanda pıhtılaşma olduğunu ve yanlış kan verdiklerini söylediler. Neden böyle bir şey yaptıklarını sorduğumuzda prosedürde bir yanlışlık olduğunu söyleyerek, suçlarını kendileri de kabul ettiler. Bu işin peşindeyiz bırakmayacağız, sonuna kadar gideceğiz. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. Hastanede bunu gizleme çabaları olduğunun da farkındayız. Ameliyat eden doktor bu konuyla hiçbir alakası olmadığını, kanı kendisinin değil anestezi ekibinin taktığını söyleyerek, bir nevi suçu kabul etti. Pandemi sonrasında sağlık sektöründe aksaklıklar ve vurdumduymazlıklar olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığından bu konuyla ilgilenmesini istiyorum. Yoğun bakım sorumlusu bizi çağırdı. Yeni bir barkot sistemine geçtiklerini ve bu barkot sistemine daha adapte olamadıklarını, 25 yıllık meslek hayatlarında ilk kez böyle bir hata yaptıklarını bizzat söylediler. Biz raporları istediğimizde bizi başka doktorlara yönlendirdiler. Raporların e-nabız da olduğunu söylediler. E-nabız'a girdiğimizde ameliyattan sonra yapılan tahlillerin olmadığını gördük" iddialarında bulundu. 
  
                            


İHA
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