SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'nin Yeni Merkezi Hasta Kabulüne Başladı

Gebze'ye kazandırılan İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi kompleksindeki ağız ve diş polikliniğinde hasta kabulüne başlandı.

Gebze'nin Yeni Merkezi Hasta Kabulüne Başladı

26 Nisan 2024 Cuma 12:12


 Yapımı Gebze Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi kompleksi bünyesindeki ağız ve diş polikliniğinde hasta kabulüne başlandı. İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ile birlikte incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, "İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi içerisinde yer alan 14 ünitelik ağız ve diş sağlığı birimimiz sizlerle buluştu. Kentsel dönüşüm programı kapsamında inşa ettiğimiz İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Gebze için de bir ilki de bünyesinde barındırmış oldu. Kentimizde ilk defa yer alan ağız ve diş polikliniği de bu vesileyle sizlerin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gebze’mize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi. 
                


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TEM’de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı TEM’de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
50 Yaş altında böbrek kanseri riski 50 Yaş altında böbrek kanseri riski
İzmit'in sağlık konteyneri depremzedelere şifa oluyor İzmit'in sağlık konteyneri depremzedelere şifa...
Stres göz seğirmesine sebep oluyor Stres göz seğirmesine sebep oluyor
Acilin 'anne' şoförleri Acilin 'anne' şoförleri
ERKEK BEBEKLERDE BU SORUNA DİKKAT! ERKEK BEBEKLERDE BU SORUNA DİKKAT!
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

TEM’de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Haberi Oku