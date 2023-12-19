İmplant Tedavisi Diş Çekiminden Daha Kolay

Eksik diş tedavisinde kullanılan ve doğal diş köklerinin yerini alan implantlar, köprü ya da protez diş gibi diğer yöntemlere göre daha konforlu ve estetik bir çözüm sunuyor. İmplantların eksik dişlerin fonksiyonlarını ve estetik görüntüsünü yeniden elde etmek için kullanıldığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Dt. Arzu Tekkeli, “İmplant tedavisi titanyum kaplı özel bir vidanın diş kökünün boşluğuna yerleştirilmesine dayanıyor. Dolayısıyla implant aslında yapay bir diş kökü. Alınan ölçülere göre üretilen yeni dişler bu kökün üzerine sabitlenerek hastanın tekrar ağız sağlığına kavuşması sağlanıyor. Üstelik uygun hastalarda aynı seansta birden fazla implant da yapılabiliyor” açıklamasında bulundu.

İmplant uygulamasında sadece eksik olan dişin boşluğu doldurulurken, boşluğun her iki yanındaki dişler üzerinde herhangi bir kesme, küçültme işlemi de yapılmıyor. İmplantın uygulama açısından kanal tedavisi ya da diş çekiminden bile daha kolay olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Dt. Arzu Tekkeli, “İşlem maksimum 15 dakika sürüyor. Eğer ağız içine birden fazla implant uygulanacaksa, çene kemiği yeterli değilse ya da kemiğe yönelik kemik tozu uygulaması gibi başka işlemler de yapılacaksa bu süre biraz uzayabiliyor” dedi.

İmplant, protez diş ve köprü uygulamasından daha iyi bir seçenek

İmplantın, köprü ya da protez gibi eksik dişler için uygulanan tedavilere göre pek çok yönüyle daha avantajlı bir yöntem olduğunu dile getiren Dt. Arzu Tekkeli, “İmplant uygulamasında her şeyden önce sadece eksik olan dişin boşluğu doldurulurken, boşluğun her iki yanındaki dişler üzerinde herhangi bir kesme veya küçültme işlemi de yapılmıyor. Oysa köprü uygulamasında tek bir diş boşluğunu doldurmak için komşu dişlerin de küçülmesi gerektiğinden kesilmeleri gerekiyor. Ayrıca köprü, blok şeklinde bütün bir parça olması nedeniyle diş aralarının temizlenmesi de zaman içinde zorlaşıyor. Bu da ağız kokusunu ve görünüm açısından estetik sorunları beraberinde getiriyor. Eksik dişler için yapılan protezlerle de karşılaştırdığımızda implantlar sağladıkları konforla öne çıkıyor. Takıp çıkarılabilen protezler, kişiyi psikolojik olarak rahatsız hissettirdiği gibi, temizlikleriyle de oldukça zahmetli. Oysa implantlarda böyle sorunlar yaşanmıyor. Çoklu boşluklarda dahi implantların üzerine sabit köprüler yapılabiliyor, hastanın çıkarıp takacağı bir şey kalmıyor. Bu nedenle çoklu diş eksikliklerinde de implantlar, hastaları protez kullanımından kurtaran bir yöntem” diye konuştu.

İmplantlar gerekli bakımlar yapıldığında uzun süre dayanabiliyorlar

İmplantlar uzun yıllar kullanılabilen yapay köklerdir ancak nasıl ki bazı etkenler kişinin kendi doğal dişlerinin sağlığını bozabiliyorsa, implantların da kronik bir hastalık geliştiğinde bu durumdan olumsuz anlamda etkilenebildiği konusunda uyarıda bulunan Dt. Arzu Tekkeli, “Kullanılan ilaçlar, kemik erimesi ya da yoğun tütün kullanımı gibi sorunlar vücutta fizyolojik değişiklikler yaratarak implantları da etkileyebiliyor. İmplantların bakımı için özel bir kural yok. Günlük ağız bakımı için yapılan her şey implantlar için de geçerli. Ancak gece diş sıkması ya da diş gıcırdatması gibi sorunları olan kişilerin bu sorunları için mutlaka doktorlarıyla görüşerek önlem almaları gerekir. Özellikle gece plakları veya diş sıkmayı önleyici çeşitli tedaviler implantları korumaya yardımcı olabiliyorlar” ifadelerini kullandı.





İmplant uygulamasının dört adımı

Cerrahi işlem

İmplant diş boşluğuna, kemiğin içine yerleştirilir ve dikiş atılır.

Bekleme süresi

Özel durumlar dışında iki aylık bekleme süresi tamamlanır. Bu süre sonunda implantın kemikle kaynaması sağlanır.

Ölçü alımı

İki aylık süre tamamlandıktan sonra yapılacak diş için ölçü alınır.

Dişin yerleştirilmesi

5-7 gün içinde hazırlanan diş protezleri implantın üzerine yerleştirilir.



