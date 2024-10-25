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Kanserden değil geç kalmaktan kork

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı kapsamında çok sayıda etkinlik düzenledi

Kanserden değil geç kalmaktan kork

25 Ekim 2024 Cuma 11:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na dikkat çekmek üzere ekim ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde toplum ve bireyler meme kanseri hakkında bilgilendirilerek farkındalık oluşturulması sağlandı.

 

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ VURGULANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından meme kanseri farkındalık haftası kapsamında İzmit, Gölcük, Körfez ve Derince ilçelerinde yürüyüşler düzenlendi. Anne Şehir Merkezi Yasemin, Günebakan, Begonya ve Şehit Er Emre Kaan Arlı Spor Salonu tesislerinde gerçekleştirilen etkinliklere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında kadınlar, “Kocaeli Anneleri Ekimde Pembe Giyer”, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”, “Kanserde Erken Tanı Hayat Kurtarır”, “Kendi Kendine Muayene Hayat Kurtarır”, “Kanserden Değil Geç Kalmaktan Kork” ve “Farkındayım Korkmuyorum” yazılı dövizler ile yürüyerek meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

 

ANTRENÖRLER EŞLİĞİNDE SPOR

İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde düzenlenen yürüyüşe İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı KETEM birimi de eşlik etti. Programda KETEM yetkilileri, yürüyüşe katılan katılımcılara meme kanserinin tanımı, belirtileri, erken teşhisin önemi, meme kanserinde düzenli kontrollerin ve kendi kendine meme muayenesinin önemi gibi konularda bilgilendirmelerde bulundu. Program sonrası katılımcılara Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı antrenörleri eşliğinde açık havada spor yaptırıldı.

 

KANSERE KARŞI BİLİNÇLENDİRME

Düzenlenen etkinlikler kapsamında GEBZESEM’de Anne Şehir Merkezi Gardenya, Gelincik, Manolya, Nilüfer ve Mimoza tesislerinin katılımcılarına alanında uzman doktorlar tarafından seminer gerçekleştirildi. Seminerde meme kanseri tanı ve tedavi yöntemleri, meme kanseri belirtileri, meme kanserinde erken tanının önemi konuları hakkında bilgi verilerek, katılımcıların soruları cevaplandı.(Ömer İLGEÇ)

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