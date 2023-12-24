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Kışın cilt bakımı için 6 öneri

Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Turan, kış aylarında cilt bakımı için bazı önerilerde bulundu.

Kışın cilt bakımı için 6 öneri

24 Aralık 2023 Pazar 15:10

Retinoik asit kullanmanın tam zamanı diye kışın uygulanacak cilt bakımı hakkında bilgi veren Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Turan, "Yüzdeki ince kırışıklıklar, lekeler ve hatta sivilceler için altın değerinde olan bu kremi kış aylarında daha rahat kullandırabiliyoruz. Bu etken madde sayesinde cildin üst katmanı hafifçe soyularak, alt katmanından sağlıklı kollajen sentezi oluşmasını sağlayabiliyoruz. Yatırım yapmanız gereken ilk aktif madde için merhaba kış dönemidir. Nem bombası hyaluronik asite, kış aylarında daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Kış döneminin gelmesiyle beraber nem oranı azaldığında; ellerde ekzemalar, yüzde hassasiyetler ve ciltte matlaşma belirginleşiyor. O zaman cildinize nem bombası yükleme vaktiniz geldiğini anlıyoruz. Temiz yüze hyaluronik asit serum ya da krem üzerine nemlendirici sürmeyi günlük bakım rutininize almayı unutmayın. Hyaluronik asit bir sünger gibi nemlendiricinin nemini cildinize hapsetmeye hazır" diye konuştu.

Ellerde kuruma, çatlama başladıysa nemlendirici kullanımının ihmal edildiğini belirten Turan, "Yıllardır ekzemaları ile savaşan herkesin tam mevsim geçişlerinde cica içerikli nemlendiricilere ihtiyacı var demektir. Elleriniz kötüleşmeden ve kortizon ihtiyacı durmadan bakımlara başlayalım. Kimyasal peeling bizi korkutamaz artık. Yazın geçmesi ile beraber profesyonel cilt bakımlarınızı glikolik ya da salisilik asitle yaparak ölü derilerden arındırma ve güzelleşme vakti gelmedi mi? Cildiniz de artık deri değiştirmeye hazır. Epilasyon mevsimi de açıldı diyebilir miyiz? Epilasyon öncesi güneşlenme ve solaryum epilasyon etkinliğini azaltıp, yan etki riskini arttırdığından kış dönemi daha güvenli ve cevap oranı yüksek hale geliyor. Lekelerinden muzdarip olan artık sizin tedavi döneminiz geldi. Lekenin birinci tedavisi lekeyi alevlendirecek uygulamalardan uzak durmaktır. O halde güneş mevsiminde işlem yapmak sakıncalıyken, tedavide kullanılan peeling, lazer ya da tedavide kullanılan peeling, lazer ya da mezoterapi işlemleri bu mevsimde güvenle yapılabilir" dedi.



İHA
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