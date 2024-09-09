OKUL ÖNCESİ SAĞLIK KONTROLLERİ ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARILI EĞİTİM HAYATI İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Okul öncesi sağlık kontrolleri, çocuğunuzun eğitim yılına sağlıklı ve enerjik bir başlangıç yapmasına yardımcı olurken, öğrenme sürecine güvenle katılmasını sağlıyor. KBB, diş, göz ve pediatri uzmanlarının görüşleri doğrultusunda yapılacak bu kontroller, olası sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesine ve okul dönemi boyunca çocukların sağlıklı kalmasına destek sağlıyor.

Bayındır Sağlık Grubu hastaneleri ve diş klinikleri uzman doktorları, çocuklarımızın sağlıklı bir eğitim hayatı için okul öncesinde ve okul esnasında yapılması gereken sağlık kontrolleri hakkında bilgiler verdi.

Okulların açılmasına sayılı günler kala ailelerde tatlı bir telaş başlarken, yeni bir eğitim – öğretim yılı için çantalar, okul kıyafetleri hazırlanıyor. Ancak okul hazırlıklarının çocuklarımızın sağlığı için yalnızca malzemelerle sınırlı kalmaması gerekiyor. Çocuklarımızın okulda geçireceği zaman, bedensel ve zihinsel gelişimi açısından büyük bir öneme sahip. Okul öncesi sağlık kontrolleri de en az okul eşyaları kadar önemli bir hazırlık adımı olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık kontrolleri, çocukların eğitim dönemine sağlıklı bir başlangıç yapmalarını sağlarken, olası sorunların erken dönemde tespit edilerek müdahale edilmesine de olanak tanıyor.

Kulak Burun Boğaz Kontrolleri; İşitme Sağlığı Çocuklarınızın Eğitim Başarısını Belirler

Okul döneminde çocukların karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin işitme problemleri olduğunu belirten Bayındır İçerenköy Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Ergün işitme sorunları, dersleri tam olarak anlayamama, öğretmeni takip edememe ve sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurmada zorluklara neden olabilir diyerek şu açıklamalarda bulundu:

“İşitme kaybı, çocuklarda öğrenme güçlüğüne ve konsantrasyon bozukluklarına yol açabilir. Özellikle düzelmeyen veya sık tekrarlayan kulakta sıvı birikimi, bu yaştaki çocuklarda yaygın olarak görülür ve işitme sorunlarına yol açabilir. Okul öncesinde yapılacak rutin kontrollerin işitme sağlığını değerlendirmenin yanında, çocuğun burun ve boğaz yollarını incelemeyi de içerir. Geniz eti ve/veya bademciklerin büyümesi, sık görülen bir sorun olup nefes almayı zorlaştırabilir ve uyku düzenini bozarak gün içi yorgunluğa neden olabilir. Bu durum, çocuğun sınıfta dikkatsiz ve huzursuz olmasına sebep olabilir, okul başarısını düşürebilir. Alerjik rinit gibi kronik rahatsızlıklar da sınıf içi verimliliği olumsuz etkileyebilir. Okula başlamadan önce yapılacak detaylı bir KBB muayenesi, bu sorunların erken teşhisi ve tedavisinde kritik rol oynar.”

Diş Kontrolleri: Diş Çürükleri Okul Çağındaki Çocuklarda En Sık Rastlanan Sağlık Sorunlarından Biridir

Diş sağlığının, çocukların genel sağlığı ve okuldaki sosyal hayatı açısından büyük bir önem taşıdığını belirten Bayındır Diş Klinikleri Pedodonti Uzmanı Dr. Dt. Ece Yılmazkasapoğlu Türkay okul dönemindeki çocukların diş sağlığının neden önemli olduğunu açıkladı:

“Süt dişlerinde meydana gelen çürükler hem ağrıya hem de enfeksiyonlara neden olabilir. Bu tür diş problemleri, çocukların derslere konsantre olmasını zorlaştırabilir ve sınıf ortamında huzursuz hissetmelerine yol açabilir. Ayrıca ilerleyen dönemde kalıcı dişlerin düzgün çıkmasını da olumsuz etkileyebilir. Çocuğunuzun düzenli olarak diş kontrollerine gitmesi, çürüklerin ve diş eti hastalıklarının erken dönemde fark edilmesi için önemlidir. Çocuklara küçük yaşta diş fırçalama ve ağız hijyeni alışkanlıklarının kazandırılması, gelecekte diş sağlığı sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Okul öncesi dönemde yapılacak bir diş hekimi kontrolü, çocuğunuzun sağlıklı bir gülüşle okula başlamasına ve gelecekte sağlıklı bir gülüşe sahip olmasına önemli katkı sağlar.”

Göz Kontrolleri: Görme Sorunlarının Çocuğunuzun Eğitim Başarısını Etkilememesi İçin Büyük Önem Taşıyor

Görme yeteneğinin, öğrenme sürecinin en önemli parçalarından birisi olduğunu belirten Bayındır İçerenköy Hastanesi, Bayındır Levent Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özlen Rodop Özgür “Çocuklar genellikle görme bozukluklarını fark edemezler ya da bu konuda şikâyet etmezler. Bu nedenle, göz kontrolleri okul öncesinde mutlaka yaptırılmalıdır. Göz tembelliği, miyop, hipermetrop, astigmat ve şaşılık gibi göz rahatsızlıkları erken dönemde fark edilmediğinde; çocuğun derslerde geri kalmasına, tahtayı net görememesine, derslerden, ödevlerden, okuma ve yazmadan çabuk sıkılmasına, isteksizlik ve konsantrasyon sorunları yaşamasına neden olabilir” diyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Okulda tahtaya bakarak öğrenmek, kitap okuma, yazı yazma gibi aktivitelerde görme sağlığı kritik bir rol oynar. Okula başlamadan önce yapılan kapsamlı bir göz muayenesi, çocuğunuzun göz sağlığını değerlendirerek ve varsa görme problemlerini erkenden teşhis ederek ve gözlük ya da diğer tedavi yöntemleriyle bu sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olur.”

Pediatri Kontrolleri: Çocuğunuzun Genel Sağlık Durumunu Takip Edin

Pediatri kontrollerinin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini yakından takip etmek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Bayındır İçerenköy Hastanesi Pediatri Uzmanı Prof. Dr. Cihan Meral “Okul öncesi dönemde yapılan pediatrik muayeneler, çocuğun büyüme ve gelişim süreçlerinin düzenli olarak izlenmesine olanak sağlıyor. Bu muayeneler, çocuğun kilo ve boy ölçümlerinin yanı sıra genel sağlık durumunu da kontrol eder. Ayrıca çocuğunuzun aşılarının tam olup olmadığını kontrol etmek, okul döneminde enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlamanın en etkili yollarından biridir. Pediatri kontrolleri, çocuğun beslenme düzeni, uyku alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyi hakkında da bilgi verir. Bu kontroller, çocuğunuzun enerji düzeyini ve sınıf içi performansını artırmaya yönelik öneriler sunabilir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni, okula uyum sürecini kolaylaştırır ve çocuğunuzun daha aktif ve dikkatli olmasını sağlar” dedi.