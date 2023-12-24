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Uzm. Dr. Müge Yetener: “Mutluluk kası, mutsuz etmesin”

Uzm. Dr. Müge Yetener, 'mutluluk kası' olarak adlandırılan Psoas kasının üzüntülü ve gergin olunduğunda kasılıp kalça ve kasıkta yansıyan ağrıya yol açtığını söyledi. Psoas kasının tüm karın kaslarının dengelenmesini ve bel düzgünlüğünü sağladığını belirten Yetener, “Duyguların yanı sıra tekrarlayıcı kalça fleksiyonu (bükülme) yapan futbolcularda ve koşucularda; dar kıyafetler ve yüksek topuklu ayakkabı giyenlerde Psoas kasılır. Bu kasın esnetilmesi ise rahatlamayı, stresin azalmasını sağlar” dedi.

Uzm. Dr. Müge Yetener: 'Mutluluk kası, mutsuz etmesin”

24 Aralık 2023 Pazar 15:20

Acıbadem Bayraklı Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Müge Yetener, korku ve stres anlarını hissederek kasılan, kasıldığında da bel bölgesinin düzgünlüğünü bozup bel kavisini artıran Psoas kası konusunda bilgilendirdi. Bu kasın bel kemiği ile bacaklar arasında konumlandığını kaydeden Yetener, bu kasın otururken de koşarken de hep devrede olduğunu belirtti. Yetener, bedenimizdeki tüm kasların ruhumuzun dilinden anladığını, yani üzülüp gerildiğimizde kasılarak cevap verdiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Ama Psoas kasına gelince; bu kas 'vücudun en derin çekirdeği' olarak da biliniyor. Gövdenin düzgün bir duruşa sahip olmasında da önemli rol oynuyor. Tüm karın kaslarının dengelenmesinden, uyluğun gövdeye doğru yaklaşabilmesinden sorumlu. Psoas kası, korku ve stres anlarını hissederek kasılıyor. Bu kasın esnetilmesi ise rahatlamayı, kronik stresin azalmasını sağlıyor. Psoas aynı zamanda diyafram ile bağlantılı çalışıyor. Dolayısıyla kas gerildiğinde kalp hızı ve soluk alıp verme de hızlanıyor. Bu yüzden de ruh kası, mutluluk kası olarak adlandırılıyor.”

Yetener, tekrarlayıcı kalça fleksiyonu yapan futbolcularda ve koşucularda; dar kıyafetler ve yüksek topuklu ayakkabı giyenlerde de Psoas kasının kasıldığını söyledi. Psoas kası kasıldığında kişilerin kalça ve kasıkta pelvisten yayılan ağrı hissettiğini ifade eden Uzm. Dr. Yetener, “Ayrıca bel bölgesinin düzgünlüğü bozulur ve bel kavisi artar. Bu kasın esnetilmesi hem düzgün duruş hem de sempatik sistem gerginliğini yatıştırmak açısından önemlidir. Bu kası rahatlatıcı teknikler vardır. Bazı yoga pozları, güvercin, mutlu bebek pozu denilen uygulamalar bu kasın esnetilmesinde işe yarar” diye konuştu.



İHA
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