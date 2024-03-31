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Bıyık, oyunu ailesiyle birlikte kullandı; “Kazanan Darıca olacak”

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, oyunu Halide Edip İlkokulu’nda ailesiyle birlikte kullandı.

Bıyık, oyunu ailesiyle birlikte kullandı; 'Kazanan Darıca olacak”

31 Mart 2024 Pazar 16:12


“VATANDAŞLARIMIZIN İRADESİNE GÜVENİYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, ikamet ettiği Darıca Emek Mahallesinde bulunan Halide Edip İlkokulu’nda 1164 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Eşi Havva Bıyık, annesi Fadime Bıyık, çocukları Tuba ve Büşra Bıyık ile birlikte oy kullanan Muzaffer Bıyık, “Güzel bir kampanya dönemi geçirdik. 5 yıl boyunda ortaya koyduğumuz çalışmaları ve önümüzdeki dönem için planladığımız yatırımları kampanya sürecinde kapı kapı gezerek anlattık. Bugün artık söz Darıcalı hemşerilerimizin. Biz de demokrasimizin gereğini yaparak oyumuzu kullandık. Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Milletimizin iradesine, sağduyusuna güveniyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve Darıcamız için hayırlı, uğurlu olsun. Kazanan ülkemiz, milletimiz ve Darıca olsun” dedi.

OKULLARI GEZDİ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Oyunu kullandıktan sonra okulda bulunan sınıfları da tek tek gezen Darıca Belediye Başkanı ve Adayı Muzaffer Bıyık, sandık görevlilerine selam verdi. İlçe genelindeki bütün okulları tek tek gezen Başkan Muzaffer Bıyık, oy vermeye gelen vatandaşlarla da sohbet edip seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.


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