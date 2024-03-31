Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, yarın yapılacak seçimlerle ilgili bir mesaj yayınlayarak; “Bugüne kadar sakin ve kimseye zarar vermeyen seçim süreci yaşadık, kazanan Gebze ve demokrasi olsun” dedi.

Saadet Partisi Gebze belediye başkan adayı Mustafa Türel, seçim mesajında herkese bir kez daha sandığa gitme çağrısında bulundu. Oy kullanmanın bilinçli bir vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen Türel, “Özellikle bu seçimlerde tepkili ve umutsuz seçmen biraz fazla gibiydi. Zaman zaman oy kullanmayı düşünmeyenlerin olduğuna da şahit olduk. Partisine veya adayına tepki gösterip sandığa gitmek istemeyen tüm vatandaşları bir kez daha sandığa gitmeye davet ediyorum. Sandığa atılan her oy demokrasiye sunulmuş bir katkı olacaktır. “ diye konuştu.

Siyasi parti temsilcileri, sandık görevlileri ve vatandaşlara da çağrıda bulunan Türel; “Bugüne kadar kimsenin kalbi kırılmadan, kavga ve gürültüye mahal vermeden bir süreç getirdik. Yarın da bu sürecin devam etmesini diliyoruz. Özellikle mübarek ramazan ayında seçimlerin daha sakin ve hoşgörülü geçmesini diliyoruz.” Dedi. Muhtarlık seçimlerinin de çekişmeli geçtiğini söyleyen Türel; “Muhtar adayları da bizim, bir seçim kazanmak veya kaybetmek dünyanın sonu değil. Herkesin birbirine saygı, sevgi ve hoşgörü içerisinde davranmasını diliyorum” dedi.

OYUNU GAZİLER MAHALLESİNDE KULLANACAK

Öte yandan Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel oyunu ikameti olan Gaziler Mahallesinde kullanacağını açıkladı. Zübeyde Hanım Ortaokulu 2109 nolu sandıkta oy kullanacak olan Mustafa Türel, “Kazanan Gebze ve demokrasi olsun, sandıktan çıkacak sonucun başımızın üzerinde yeri var” dedi.