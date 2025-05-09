Hat 51 ve 53’te geçici güzergah değişikliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Cedit Mahallesi Topçular Sokak’ta altyapı çalışması başlatıyor. Çalışma kapsamında bu yolu kullanan 51 ve 53 no’lu hatlarda güzergah değişikliği yapılacak.

OTOBÜSLERDE GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Cedit Mahallesi Topçular Sokak’ta altyapı çalışması gerçekleştirecek. 10 Mayıs Cumartesi günü (yarın) saat 09.00’da başlayacak altyapı çalışması kapsamında Ulaşım Dairesi Başkanlığı 51 ve 53 no’lu hatlarda güzergah değişikliği kararı aldı. 53 no’lu Batı Terminali-Topçular-Umuttepe hattı, Topçular Şeref Meydanı’ndan başlayarak Umuttepe güzergahında hizmet verecek. Bu hattı kullanacak olan yolcular 51 no’lu hattı kullanarak Topçular Şeref Meydanı-Erenler Cedit-Akçakoca Konutları’ndan ücretsiz olarak aktarma yapabilecek. Çalışma dolayısıyla 51 no’lu hattın güzergahı da değiştirilerek Rasathane, Bağçeşme ve Topçular Şeref Meydanı olarak güncellendi.



(Ömer İLGEÇ)