GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit Belediyesi İş Arayan Vatandaşlara Umut Olmaya Devam Ediyor

İzmit Belediyesi İstihdam Birimi firmalarla gerçekleştirdiği ortak çalışmalar neticesinde 37 kişinin istihdam edilmesine vesile oldu.

İzmit Belediyesi İş Arayan Vatandaşlara Umut Olmaya Devam Ediyor

28 Aralık 2023 Perşembe 13:01

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ‘İstihdam Birimi’ iş arayan birçok vatandaşa destek olmayı sürdürüyor. İşveren ile iş arayan vatandaşların arasında bağ kurarak işsizliği azaltmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, şirketlerin işçi talebi üzerine istihdam biriminde kayıtları bulunan kişilere ulaşarak davette bulundu. 22 Aralıkta İzmit Belediyesi ve CEVA Lojistik firması ile yapılan ortak çalışmalar çerçevesinde İzmit Belediyesi İstihdam Birimi'ne müracaat eden 54 kişi ile görüşme gerçekleştirildi. Firma tarafından olumlu değerlendirilen 37 adaya evrakları verilerek işbaşı yaptırıldı. Bu sayede İzmit Belediyesi İstihdam Birimi tarafından iş arayan 37 kişinin istihdamı sağlanmış oldu. 
                                           


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SEDAŞ Ekiplerine SEDAŞ Ekiplerine "Kaçak Tüketim Ve Mevzuat" Eğitimi
Konuşan Kütüphane Konuşan Kütüphane
Kağıt Müzesi’ne Bir Yılda 130 Bin Kişi Akın Etti Kağıt Müzesi’ne Bir Yılda 130 Bin Kişi Akın...
Kitap Kahveleri 82 Bin Kişi Ziyaret Etti Kitap Kahveleri 82 Bin Kişi Ziyaret Etti
Girişimci Kadınlar Buluştu Girişimci Kadınlar Buluştu
KO-MEK, 101 Bin 316 Kursiyere Eğitim Verdi KO-MEK, 101 Bin 316 Kursiyere Eğitim Verdi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

SEDAŞ Ekiplerine "Kaçak Tüketim Ve Mevzuat"...
SEDAŞ eğitim salonunda ELDER tarafından gerçekleştirilen eğitimde mühendislere, elektrik enerjisinin yasal...

Haberi Oku