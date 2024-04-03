POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçi'nin İkinci Dönemi Resmen başladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 31 Mart seçimlerinin ardından bugün İlçe Seçim Kurulu’na (YSK) giderek mazbatasını aldı.

Çiftçi'nin İkinci Dönemi Resmen başladı

03 Nisan 2024 Çarşamba 13:45

 İkinci dönemine başlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün mazbatasını aldı. Çayırova Belediyesi tarihinde bir ilke imza atan ve ilçede iki dönem üst üste belediye başkanı seçilen ilk isim olan Bünyamin Çiftçi, bugün beraberindeki heyetle birlikte Gebze İlçe Seçim Kuruluna gitti. Mazbatasını alan Bünyamin Çiftçi’nin ikinci dönemi böylelikle resmen başlamış oldu. 
 Mazbatasını teslim aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Mazbatamızı aldık, ikinci döneme resmen başladık. Çayırova halkımızın desteği ve güveniyle bu kutsal görevi bir kez daha bizlere nasip eden rabbime sonsuz hamdolsun. Yeni dönem ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun. Mevlam yar ve yardımcımız olsun" dedi. 
                                         


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de Oy Verme İşlemi tamamlandı Kocaeli'de Oy Verme İşlemi tamamlandı
Başkan Bıyık: “Artık söz Darıcalı hemşerilerimizin“ Başkan Bıyık: “Artık söz Darıcalı hemşerilerimizin“
Vali Yavuz: “Seçim için 7 bin 87 güvenlik personeli görevlendirildi“ Vali Yavuz: “Seçim için 7 bin 87 güvenlik personeli...
Kocaeli Seçimlere hazırlanıyor Kocaeli Seçimlere hazırlanıyor
Kocaeli’ye 21 yılda 305 milyar liralık yatırım Kocaeli’ye 21 yılda 305 milyar liralık yatırım
Cumhurbaşkanı Şaşkına Döndü Cumhurbaşkanı Şaşkına Döndü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de Oy Verme İşlemi tamamlandı
Kocaeli'de Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi.

Haberi Oku