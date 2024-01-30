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10 Aylık Bebek Araçta Mahsur Kaldı, Anne Korku Dolu Gözlerle Bekledi

Kocaeli'nin Başisele ilçesinde aracın kendini kilitlemesi üzerine 10 aylık bebek otomobilde mahsur kalınca ekipler seferber oldu.

10 Aylık Bebek Araçta Mahsur Kaldı, Anne Korku Dolu Gözlerle Bekledi

30 Ocak 2024 Salı 12:08

Anne korku dolu gözlerle beklerken, ekipler camı kırarak bebeği kurtardı.   
 Olay, bir alışveriş merkezinin açık otoparkında meydana geldi. Aracını park eden anne, otomobilinden inip arka koltukta pusette bulunan 10 aylık bebeğini almak istedi. Anahtarın aracın üstünde olması ve otomobilin kendi kendini kilitlemesi üzerine bebek mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla kapıyı açmaya çalışsa da başarılı olamayan anne, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süre kapıyı açmaya çalıştı. Gözyaşları içinde kalan anne ise bebeğinin kurtarılmasını bekledi. Anneden izin alınması sonrasında cam kırılarak bebek kurtarıldı. Bebeğini kucağına alan anne büyük mutluluk yaşadı. 
  Bebeğin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. 
                                       


İHA
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