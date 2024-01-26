ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bariyere Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyere çarparak 100 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 yolcu ise yaralandı

Bariyere Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: 2 Ölü, 1 Yaralı

26 Ocak 2024 Cuma 11:46

Kazada otomobil hurdaya döndü.   
  Kaza, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi D100 Karayolu yan yol ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 APU 450 plakalı BMW marka otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcu Abdullah Yabar'ı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yolcu Abdullah Yabar ve sürücü İbrahim Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı yolcu C.Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 
  Kaza sebebiyle aracın kağıt gibi ezildiği görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Başiskele
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Boya Fabrikasında Yangın Boya Fabrikasında Yangın
Akrep Logolu Paketlerdeki 109 Kilo Uyuşturucu Böyle Ele Geçirildi Akrep Logolu Paketlerdeki 109 Kilo Uyuşturucu Böyle...
Samanlıkta Yangın Çıktı, Mahalleli Ve İtfaiye Seferber Oldu Samanlıkta Yangın Çıktı, Mahalleli Ve İtfaiye...
Kadın cinayetleri protesto edildi Kadın cinayetleri protesto edildi
Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti, Arsaları Mahkemelik Oldu Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti, Arsaları Mahkemelik...
Silahla Vurulmuş Halde Bulunan Şahıs Öldü Silahla Vurulmuş Halde Bulunan Şahıs Öldü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Boya Fabrikasında Yangın
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Haberi Oku