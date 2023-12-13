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İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Çocuk 4 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Çocuk 4 Yaralı

13 Aralık 2023 Çarşamba 10:12

  Kaza, Ovacık Mahallesi Ezgi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köseköy istikametine seyir halinde olan B.S. idaresindeki 41 AJS 008 plakalı otomobil, karşı yönden gelen G.A. hakimiyetindeki 06 DKY 796 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 06 DKY 796 plakalı otomobil sürücüsü G.A. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan E.S. ve Z.D.T. ile A.A.S. isimli çocuklar yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
  Kazayı anlatan 41 AJS 008 plakalı otomobilin sürücüsü B.S., "Normal şeridimizde gidiyorduk. Diğer sürücü karşı şeritten aniden benim şeridime geçti. O kadar ani geçti ki beni görmedi bile. Kafa kafaya çarpıştık" dedi.  
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 
                                       


İHA
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