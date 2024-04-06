ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kavga Ettiği Şahsı Değil, Ayırmak İsteyenleri Vurdu

Magandanın sıktığı kurşunlar camiye de isabet etti

Kavga Ettiği Şahsı Değil, Ayırmak İsteyenleri Vurdu

06 Nisan 2024 Cumartesi 01:43

 Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde tartışan şahısları ayırmak isteyen 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Zanlının silahından çıkan kurşunlar camiye de isabet etti.   
  Olay, saat 17.00 sıralarında Yuvacık Merkez Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre Y.Ö. ile İlyas isimli bir kişi tartışmaya başladı. İki şahsın tartıştığını gören Rüstem K. ile Recep K. araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Silahını ateşleyen Y.Ö. iki kişiyi vurdu. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları camiye de isabet etti. Yaralılar Rüstem K. ile Recep K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bir şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  
  Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.   
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Başiskele
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı
Bayram öncesi zabıtada denetim Bayram öncesi zabıtada denetim
İş yerinde kumar oynayanlara baskın İş yerinde kumar oynayanlara baskın
Cinsel İstismar Şüphelisinin Ölümünde Tutuklu Yargılanan Bekçi Ve Polisler Hakkında Mütalaa Verildi Cinsel İstismar Şüphelisinin Ölümünde Tutuklu...
İş Adamı Aracında Ölü Bulundu İş Adamı Aracında Ölü Bulundu
Kocaeli'de Metro Şantiyesinde Yangın Kocaeli'de Metro Şantiyesinde Yangın
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi...

Haberi Oku