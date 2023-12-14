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(VİDEOLU)İzmit Körfez’inin Ortasında Can Pazarı: Batan Yüzer Havuzdan Denize Atladılar

Kocaeli’de yüzer havuzun batma anı saniye saniye kaydedildi

(VİDEOLU)İzmit Körfez'inin Ortasında Can Pazarı: Batan Yüzer Havuzdan Denize Atladılar

14 Aralık 2023 Perşembe 09:28

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Yachtley Tersanesi’ne ait yüzer havuzun battığı anlar kameraya yansıdı. Yüzer havuzda bulunanların denize atladığı görüldü. 
  Sepetlipınar Mahallesi’nde bulunan Yachtley Tersanesi’nde içerisinde 24 kişinin bulunduğu yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce batan yüzer havuz içerisinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, başka bir tekneye alarak kurtarıldı. 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
 
  Batan yüzer havuzdan denize atladılar 
  Öte yandan, yüzer havuzun battığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, yüzer havuzdan İzmit Körfez’ine atlayan kişilerin olduğu görülüyor.  
                               


İHA
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