Çocuklar Ve Gençler Başiskele'de Geleceğe Hazırlanıyor

Başiskele'de 2023 yılında gençler ve çocuklar için bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok alanda projeler hayata geçirildi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatıyla gençliğe yönelik çalışmaların sürdüğü ilçede, gençlik hizmetleri "Genc-i Âlâ" markasıyla tek çatıda toplandı. Başiskele Belediyesi, Genc-i Âlâ markasıyla Kocaeli sınırlarını da aştı. Genc-i Âlâ, yerel yönetimlerin proje yarışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 ödüle layık görüldü.

Genc-i Âlâ; müzik okulları, spor okulları, sinema okulu, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Âlâ Mekan, gençhaneler, çocuk kütüphanesi, spor salonları, trafik eğitim parkı, Çocuk Üniversitesi, Çocuk Akademisi, Gençbüs, Tepecik Kamp Merkezi, Başiskele Belediyespor olmak üzere 13 hizmet başlığı altında on binlerce gence hizmet veriyor.

Kentin en büyük merkezi

Kocaeli'nin en büyük, Türkiye'nin en donanımlı gençlik merkezi, gençlerin hizmetine sunuldu. Başiskele’nin en kalabalık ve merkezi mahallelerinden Yeşilyurt Mahallesi’nde yaklaşık 1500 metrekarelik inşaat alanı üzerinde yapılan gençlik merkezi yeni buluşma noktası oldu. İçerisinde 600 kişilik çok amaçlı konferans salonu, greenbox stüdyosu, elektro laboratuvar odası, bilgisayar 3D multimedya odası, iletişim atölyesi, interaktif oyun odası, e-spor antrenman odası, planetaryum ve dersliklerin bulunduğu merkezde, robotik kodlamadan işaret dili eğitimine, müzik ve satranç kurslarından sosyal medya ve dini eğitimlere kadar çeşitli konularda eğitimler verilmeye devam ediyor.

Gençlerin kariyer hedeflerine katkı sunmak ve geleceklerini doğru bir şekilde planlamaları için yapılan kariyer zirvesi programlarının ikincisine ev sahipliği yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken ve büyük beğeni toplayan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, modern konferans salonu ve fuaye alanı ile çok önemli sosyal, kültürel ve sanatsal organizasyonların da adresi oldu.

Gençhanelerin sayısı arttı

Gençlerin en uğrak mekanlarından biri olan gençhanelerin sayısı 2022’de arttı. İlki Altınkent Mahallesi'nde hizmete alınan Altınkent Gençhane'den sonra Karadenizlililer Gençhane, Şehitekrem Gençhane, Kullar Gençhane ve Yeşilkent Gençhane teker teker hizmete açıldı. Kent geneline yayılan Gençhanelerde 569 aktif üyeye sahip olan Gençhaneler’de yaklaşık 10 bin katılımcı ile 17 branşta 61 etkinlik düzenlendi.

Âlâ gençlere Âlâ Mekan

Başiskele Belediyesi, ilçenin birçok noktasına yaptığı gençhanelere ilave olarak Âlâ Mekan’ı da kazandırdı. Tam gençlere göre modern tarzda tasarlanan içerisinde eğlence ve eğitim olanaklarının bir arada olduğu Âlâ Mekân Yeniköy Merkez Mahallesi’nde hizmete açıldı. 2022 yılının sonlarında hizmete başlayan ve birçok eğitim, kültür, sanat ve eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapan Başiskele’nin Âlâ Mekân’ı gençlerin yeni cazibe noktası oldu.

Gençbüs gençler için yollarda

Başiskeleli gençler için kilometrelerce yol kat eden GençBüs Mobil Hizmet Aracı, belediyenin her gençlik etkinliklerinde geleceğin teminatı çocukların ve gençlerin ayağına hizmet götürmeye devam ediyor. Gençhaneler gibi geçen yıl düzenlenen Tam Bana Göre Festival'den ödülle dönen GençBüs, Ankaralı gençlerden de yoğun ilgi görmüştü. Etkinliklerde gençlere PlayStation ve VR deneyimi imkanı sunan GençBüs, zengin kitap arşiviyle gençlerin çay ve kahve eşliğinde kitap okumalarını sağlıyor. Üniversite tercih döneminde kentin her bir köşesinde YKS Tercih ve Danışmanlık Merkezi olarak da hizmet veren GençBüs’ten bu ana kadar 6200 öğrenci fayda sağladı.

Yaz kış demeden spor

Başiskele’de geleceğin teminatı çocuklar ve gençlerin beklentilerini karşılamak, kentte spor kültürünü oluşturarak sağlıklı yaşama destek vermek, toplumun her kesimine kamuoyu yararı sağlamak, özellikle çocukların sağlıklı ve zinde yaşamına destek olarak fiziksel ve zihinsel gelişimine destek vermek amacıyla ilçede ikamet eden 4-16 yaş arasındaki çocuklar için yaz ve kış dönemi olmak üzere spor okulları açıldı. Sporda yetenekli çocukların keşfedilmesini de sağlayan spor okullarına gençler yoğun ilgi gösteriyor. Yüzme, karate, basketbol, voleybol, masa tenisi, güreş, jimnastik ve satranç spor dallarında açılan Başiskele Belediyesi Yaz ve Kış Spor Okulları’na 12 bin çocuk katılım sağladı.

Geleceğin müzisyenleri Başiskele'de yetişiyor

Kentteki müzik tutkunu çocuklara ve geleceğin müzisyenlerine yönelik açılan Başiskele Müzik Okulları’nda da eğitimler devam ediyor. 5-29 yaş arası tüm genç ve çocuklara yönelik ücretsiz olarak açılan müzik okullarında şan eğitimi, gitar, bağlama, piyano, çocuk ve gençlik korosu gibi çeşitli müzik dalları eğitimler veriliyor. Uzman müzik eğitmenleri tarafından verilen eğitimlere yaklaşık 1100 öğrenci katılım sağladı.

Başiskele Belediyesi’nin Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle eğitim faaliyetlerine devam eden Başiskele Çocuk Üniversitesi de, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyor. Başiskele'den olduğu kadar çevre ilçe ve şehirlerden üstün zekalı çocukların eğitim aldığı Çocuk Üniversitesi, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek geleceğin dahilerini ve bilim insanlarını çıkarabilmek adına eğitimlerini sürdürüyor. Özel yetenekli 8-12 yaş öğrencilerin eğitim gördüğü üniversiteden, son 4,5 yılda 992 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Başiskele’de ikamet eden çocukların robotik kodlamadan ebru sanatına, dramadan temel yaşam becerilerine, akıl oyunlarından bilimsel çalışmalara kadar birçok branşta eğitim aldığı, eğlenerek öğrendiği bir eğitim faaliyeti olarak hizmete açılan Başiskele Çocuk Akademisi’nde de 8 farklı branşta yaklaşık 800 öğrenci ücretsiz olarak eğitim desteği aldı.

Çocuklara parkta trafik eğitimi

Barbaros Mahallesi’nde geleceğin sürücülerinin eğitim aldığı Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda da miniklerin daha erken yaşta trafik kurallarını yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanıyor. Trafik eğitim parkını çevre ilçelerden gelen öğrenciler de dahil olmak üzere 17 bin 281 öğrenci ziyaret etti.

İHA