HİNDİSTAN'DA İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ VE HİNDULARIN YIKTIĞI CAMİ







Hindistan'ın benim gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda çok önemli yeri var. 2005 tarihinde Hindistan'a giderek belgesel çekmiştim. Çektiğimiz bu belgesel başta TGRT belgesel tv olmak üzere her gün bir çok TV kanalında yayınlanıyor. Hindistan'ın benim gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda çok önemli yeri var. 2005 tarihinde Hindistan'a giderek belgesel çekmiştim. Çektiğimiz bu belgesel başta TGRT belgesel tv olmak üzere her gün bir çok TV kanalında yayınlanıyor.

TGRT DE HİNDİSTAN TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

An itibari ile 26 Ocak 2024 TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da 2005 tarihin de İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi

Kültür hizmeti olarak Yeni delhi şehrinde çektiğimiz HİNDİSTAN'DA İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR.

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HİNDİSTAN'DA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ ESERLERİ YIKILIP HİNDU TAPINAKLARI YAPILIYOR

HİNDİSTAN BABÜR İMPARATORLUĞU'NA AİT 400 YILLIK TARİHİ CAMİNİN YERİNE YAPILAN TAPINAĞIN AÇILIŞINA HİNDİSTAN BAŞBAKANI'NIN DA KATILMASI TEPKİ ÇEKTİ.

Hindistan'da yıkılan caminin yerine Hindu tapınağı açılışı İle ilgili. Türk basınında çıkan haber

Hindistan'da Müslümanlara ait olan ve Hindu çeteleri tarafından yıkılan Babri Camisi yerine "Ram Janmabhoomi" tapınağı açıldı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hindistan'da Müslümanların tepkilerine rağmen yıkılan caminin yerine yapılan tapınağın açılışı gerçekleştirildi. 1992 yılının Aralık ayında aşırı sağcı Hindular, 400 yıllık camiyi yıkarak Hindistan'da çoğu Müslüman olmak üzere 2 bin kişinin ölümüne neden olan şiddetli ayaklanmaları beraberinde getirmişti.





Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bulunan Ayodhya'da 1992 yılında Hindu çeteleri tarafından yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilen "Ram Janmabhoomi" tapınağı, dün Başbakan Modi tarafından yapılan resmi açılışın ardından ibadet etmek isteyenlere hizmet vermeye başladı. Yoğun güvenlik önlemleri arasında tapınağa gelen yüzlerce Hindu, inanışlarının gereği ritüellerini yerine getirmeye çalıştı. Ram Janmabhoomi Tapınağı'nın açılması, bu yıl yapılacak seçimler öncesinde Başbakan Narendra Modi'nin seçim kampanyasına başlamasının en belirgin işareti olarak yorumlanıyor.

BABRİ CAMİSİ DAVASI



Aşırılıkçı Hinduların 32 yıl önce yıktığı Babri Camisi'nin arsasına Hindu tapınağı inşa etme planları nedeniyle Müslümanlar ile Hindular arasında başlayan anlaşmazlık, uzun yıllar sürdü.



Yıllar süren davaların ardından Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ile Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davayı, 9 Kasım 2019'da sonuçlandırarak Hindular lehine karar verdi.



Hindistan Yüksek Mahkemesi, söz konusu tarihte arazinin Hindu tapınağına ayrılması kararı aldı. Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da Ayodhya'da 2 hektarlık arazi tahsis edileceği belirtildi.

HİNDULAR TARİHİ BABRİ CAMİSİ'Nİ 1992'DE YIKTI



Uttar Pradeş eyaletinde yer alan tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu oldu.



Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktığını ve yerine cami inşa ettiğini öne süren Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkınca bu, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden oldu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.



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HİNDİSTAN IN AYASOFYASI



HİNDU BAŞBAKAN AİN YÖNETTİ



YILKILAN CAMİNİN TARİHİ



1528 TARİHİNDE YAPILAN CAMİ İLE İLGİLİ ANADOLU AJABSI TARAFINDAN YAYINLANAN HABER

CNN'in haberine göre, Bharatiya Janata Partisi (BJP), Hindu milliyetçisi çeşitli grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu (RSS) ve Dünya Hindu Konseyi (VHP) gibi milliyetçi parti ve örgütlerce düzenlenen miting sırasında yaklaşık 150 bin kişiden oluşan grubun saldırısıyla yıkılan Babri Camisi'nin yerine yapılan "Ram Janmabhoomi Mandir" adlı tapınak ocakta açılacak.

İnşa çalışmaları 2020'de başlayan tartışmalı tapınağın inşaat komitesi başkanı Nripendra Misra, açıklamasında, tapınağın duvarlarına "ülkenin çeşitliliğini" sergileyen resimlerin yapılması için ülkenin dört bir yanından sanatçıların seçildiğini belirtti.

Misra, inşaat maliyetinin yaklaşık 180 milyon dolar olmasını ve tapınağı günlük ortalama 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti.

İlk detaylı tasviri yayınlanan tapınağın ocakta açılacağını söyleyen Misra, ziyaretçilerin tapınağın merkezini yoğunluktan dolayı yaklaşık 20 saniye ziyaret edebileceklerini ifade etti.

Babri Camisi 1528'de inşa edildi



Babür Devleti'nin kurucusu Babür Şah'ın hayatta olduğu dönemde komutanlarından Mir Baki'nin 1528'de inşa ettirdiği cami, 1980'lerde Hindu milliyetçisi örgütler tarafından başlatılan tapınak (Mandir) kampanyasının kurbanı oldu.

Babri Camisi arazisinin Tanrı Rama'nın doğduğu yer olduğu ve ibadethanenin tapınak üzerine inşa edildiğine ilişkin iddia, Müslümanlar ile Hindular arasında uzun yıllar tartışma konusu oldu ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Hindistan'ın bağımsızlığından önce de iki topluluk arasında zaman zaman sorunların yaşanmasına sebep olan Babri Camisi tartışmaları ülkenin bağımsızlığını kazanmasının ardından da devam etti.

6 Aralık 1992'de Hindular tarihi camiyi yıktı



BJP lideri Lal Krishna Advani'nin Eylül 1990'da başlattığı kampanya ile olaylar daha da kışkırtıldı.

Advani, iki tekerlekli savaş arabasına dönüştürülen Toyota marka otomobiliyle Gucerat eyaletinden caminin bulunduğu Uttar Pradeş eyaletine yolculuğa çıkmıştı. Bu yolculukta, Ram Tapınağı'nın inşası için kullanılacak tuğlaları toplayan Advani, Tanrı Rama gibi giyinmiş, ok ve yay kuşanmıştı.

6 Aralık 1992'de BJP, RSS ve VHP gibi milliyetçi parti ve örgütlerce düzenlenen miting sırasında Hindu karsevaklar (gönüllüler), Sadhular (Hindu din adamları), militanlar ve gençlerden oluşan 150 bin kişinin kazma, kürek ve levyelerle ibadethaneye saldırması, yaklaşık 500 yıldır ayakta duran Babri Camisi'nin 5 saat içinde yıkılmasıyla sonuçlanmıştı.

Caminin yıkılma haberi, ülke çapında ayaklanmaların yaşanmasına yol açmıştı. Hindistan'ın bölünmesinden sonra yaşanan en büyük toplumsal şiddet olayına dönüşen ayaklanmalarda çoğunluğu Müslüman 2 bine yakın kişi ölmüş, 5 binin üzerinde kişi de yaralanmıştı. Olaylar, Pakistan ve Bangladeş'e de sıçramıştı.

Yüksek Mahkemenin kararı



Hindular ile Müslümanlar arasında on yıllarca problemli şekilde kalan Babri Camisi meselesi, Hindistan Yüksek Mahkemesinin 9 Kasım 2019'da cami arazisinin Hindulara verilmesine ilişkin kararıyla yeni bir noktaya taşınmıştı.

Yüksek Mahkeme, söz konusu kararında, yaklaşık 1,1 hektarlık arazinin tamamının tapınak inşa etmek üzere kurulacak Hindu vakfına tahsis edilmesini, bunun karşılığında arazinin hak sahibi Müslüman vakfa başka bir yerden yaklaşık 2 hektar arazi verilmesine hükmetmişti.

Kararın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 5 Şubat 2020'de tapınağı inşa etmek üzere "Şri Ram Janmabhoomi Teerth Kşitra Vakfı"nın kurulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, davanın taraflarından Uttar Pradeş Sünni Merkez Vakfı Kurulu, söz konusu 2 hektarlık arazinin kabul edileceğini duyurmuştu.



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BELGESEL TADINDA HİNDİSTAN GAZETECİLİK HATIRALARIM

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.



Yarım asra yani 50 yıl yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımın son 41 yılı Gebze’de geçti 41 yıldır Gebze’den kopmadan ulusal ve Uluslararası gazetecilik ve belgeselcilik yapmaya çalışıyorum.

Son yıllarda güncel konular yerine kalıcı geleceğe ışık tutan deyim yerinde ise tarihe not düşüp zamana noterlik yapan yazılar yazıp belgeseller çekiyorum.



Bugün sizlere 2006 yılında değerli arkadaşım çok başarılı hekim kulak burun boğaz uzmanı Prof. Dr. Orhan Gedikli Bey’in organizasyonu giderek belgesel çekimi yaptığım Hindistan’da gazetecilik ve belgeselcilik anılarımı paylaşmak istiyorum.



12 kişilik bu gezide Prof. Dr. Sefa Saygılı gibi birçok tıp Dr öğretim üyesi ile Hindistan’ı gezdik.



Hatıralar gerçekten çok önemli insan hatıraları ile yaşar ve hatıralar tarihin canlı ve ölmeyen şahitleridir.



2006 yılında 5 saatlik uçak yolculuğu ile gittiğimiz Hindistan’ın Başkenti Yeni Delhi AĞRA Varanasi. Ganj Nehri boyları Himalaya Dağları eteğindeki. Candigar ve büyük gönül sultanı imamı Rabbani hazretlerinin türbesinin olduğu Serhind şehitlerini Adım adım gezip

olarak belgeseller çekmiştim.



2006 yılında çok zor şartlar altında çektiğimiz Hindistan’da Türk islam medeniyeti belgeselimiz başta TGRT belgesel tv olmak üzere her gün birçok televizyon kanalında devri alem bandı ile yayınlanmakta.



Prof. Dr. Orhan Gedikli ve Prof. Dr. Sefa Saygılı gibi birçok arkadaşla daha sonra birçok ülkeyi birlikte gezip belgeseller çektik biz belgesel çekerken Orhan Gedikli ve diğer arkadaşlarda gezi notları yazdı. Orhan Beyi’n Hindistan gezi notlarını sizlerle paylaşacağım.

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