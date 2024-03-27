banner1006
POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İbrahim Şirin Yozgatlılar’a konuk oldu

31 Mart tarihinde yapılacak seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Kocaeli Yozgatlılar Derneği’ne konuk oldu

İbrahim Şirin Yozgatlılar'a konuk oldu

27 Mart 2024 Çarşamba 13:24

 Derince genelinde sivil toplum kuruluşları ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, bu kez Kocaeli Yozgatlılar Derneği’ne konuk oldu. Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları ve teşkilat mensuplarının da hazır bulunduğu ziyaret geniş katılımla gerçekleşti.

 

PROJELERİNİ ANLATTI

Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerine ev sahiplikleri için teşekkür eden Başkan Adayı Şirin, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek seçimlere yönelik projelerini paylaşarak, talep ve önerileri dikkatle dinledi



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Derince
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Dövize erişimde...
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Bahanenin...
CHP Genel Başkanı Özel: CHP Genel Başkanı Özel: "Belediye başkan adaylarımızın...
Deva Partisi, Büyükşehirlerde İttifak Yapmıyor Deva Partisi, Büyükşehirlerde İttifak Yapmıyor
BBP'den Kandıra Çıkarması BBP'den Kandıra Çıkarması
Derince'de AK Parti'ye 752 Yeni Üye Katıldı Derince'de AK Parti'ye 752 Yeni Üye Katıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Dövize...
Kocaeli'de iş insanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dövize erişimde...

Haberi Oku