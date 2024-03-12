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CHP Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin:Kocaeli’nin yıldızını yeniden parlatacak, hemşehrilerimizin yüzünü yeniden güldüreceğiz !

Kocaelideki seçim çalışmalarına aralıksız devam eden CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin : ‘’Belediyecilik bizim işimizdir, sosyal demokratların işidir. Şehrimizi geleceğe hazırlayacak, şeffaf ve sosyal bir belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizin yüzünü yeniden güldüreceğiz’’ dedi.

CHP Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin:Kocaeli'nin yıldızını yeniden parlatacak, hemşehrilerimizin yüzünü yeniden güldüreceğiz !

12 Mart 2024 Salı 09:56


Ramazan-ı Şerif  Kocaeli’ye, ülkemize ve  tüm İslam alemine hayırlı olsun


CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin  Ramazan Ayı’na ilişkin bir mesaj yayınladı. 

Bilgin sosyal medyasından paylaştığı ramazan mesajında:

‘’ Ramazan Ayı, nefsi terbiye etme, merhamet ve paylaşma duygularını pekiştirme ayıdır. Ramazan'ın bereketi ile ülkemizin huzura, refaha ve esenliğe kavuşacağına yürekten inanıyorum. 

Ramazan-ı Şerif  Kocaeli’ye, ülkemize ve  tüm İslam alemine hayırlı olsun.’’ Dedi.


Dün  CHP Kocaeli Milletvekilleri Nail Çiler ve Muhip Kanko, İl Başkanı Bülent Sarı, Eski Dönem Milletvekili ve Meclis Başkanlarından Haydar Akar ile Derince  İlçe Aday Tanıtım ve Proje Toplantısı'na katılan Atasoy Bilgin :

‘’ Derince Adayımız Sertif Gökçe'ye tüm kalbimle inanıyor ve: yolunun açık olmasını diliyorum.Hep birlikte, Kocaeli'ye yeni bir vizyon ve yeni bir yönetim anlayışı getireceğiz. Kocaeli'nin değişimi başladı!’’ diye konuştu.


Tahir Bey, siz bu kenti yönetememişsiniz! 


CHP Kocaeli Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin daha sonra Çayırova ilçesi’nde kadın partililerle ve halkla  buluştu. Buradaki konuşmasında  ‘’İstanbul, Ankara, İzmir'den sonra hazineden en çok payı alan Kocaeli Belediyesi. Ancak halen bu şehrin altyapı, elektrik, kanalizasyon ve pek çok sorunu çözülememiş durumda.’’ diyen Bilgin AKP’li Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a

şöyle  seslendi :


‘’Tahir Bey siz bu kenti yönetememişsiniz, bu durumu değiştirmenin zamanı geldi !’’


Atasoy Bilgin  buradan Dilovası’na  geçerek, CHP Dilovası Belediye Başkan Adayı  Yakup Törk’ün  Proje ve Meclis Üyesi tanıtım toplantısına katıldı



CHP Kocaeli Büyükşehir Başkan Adayı Dilovası’nı yakından takip ettiklerini belirterek ‘’Biz Kocaeli'yi tekrar büyük kentlerle yarışan, Avrupa kentleri standartlarında bir kent haline getireceğiz. Artık biz varız, biz hazırız!

Kocaeli'nin her köşesi gibi Dilovası'nı da yakından takip ediyor, halkımızın istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştiriyoruz.’’ dedi


Dilovası Belediye Başkan Adayı Yakup Törk'ün Proje ve Meclis Üyesi Tanıtım Toplantısı'na CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko ve Nail Çiler, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, Geçmiş Dönem TBMM Meclis Başkanvekili Haydar Akar,  Kocaeli eski milletvekillerinden Hikmet Erenkaya ve kalabalık bir partili grubuyla  katılan  Atasoy Bilgin,  ‘’İl Kadın Kolları Başkanımız Merve Tüysüz, Bekirpaşa eski Belediye Başkanımız Fikret Toker, Körfez İlçe Başkanımız Gülseren Solmaz Altunal ve CHP Dilovası İlçe Başkanımız Servet Turan’a da bu coşkulu toplantıda bizlerle birlikte oldukları için bilhassa teşekkür ederim ‘’ diye konuştu.


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