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Sinem Erdoğan dünya üçüncüsü oldu

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Sinem Erdoğan, ay-yıldızlı formayla katıldığı Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonasında dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Sinem Erdoğan dünya üçüncüsü oldu

02 Eylül 2024 Pazartesi 16:27

 Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nde kick boks branşında iki Türkiye şampiyonluğu birden kazanan ve bu başarılarıyla Dünya Gençler Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde eden Sinem Erdoğan, Çayırova'ya bir gurur daha yaşattı. 23 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenen Dünya gençler Kick Boks şampiyonasında 70+kg Full Kontakt kategorisinde dünya üçüncüsü olma başarısını gösterdi. 
 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Tebrikler Sinem Erdoğan. Macaristan Budapeşte’de düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası +70 kg full contact stilde üçüncü olan Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Sinem kızımızla gurur duyuyoruz.  Bizlere yaşattığı mutluluk ve heyecan için kendisine, hocasına ve emek veren herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.  KOCAELİ (İHA)
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