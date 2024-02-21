banner975
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başiskele'de Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor

Başiskele Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Başiskele'de Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor

21 Şubat 2024 Çarşamba 10:51

 Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların Ramazan ayında ibadetlerini daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yapması için temizlik çalışmalarına başladı. Bu kapsamda belediye ekipleri, camilerin halıları başta olmak üzere mihraplarını, minberlerini, kapılarını, pencerelerini, avizelerini, ayakkabılıklarını, tuvaletleri, şadırvanlarını ve avlularını büyük bir titizlikle temizlediler. Şu ana kadar 60 camiyi temizleyen ekipler, teravih namazının kılınacağı ilk güne kadar ilçedeki tüm camilerin temizliğini tamamlamış olacak. 

                                    


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Başiskele
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Emporio Armani Emporio Armani
304 Paslanmaz Çelikte Uzman: Askan Makina Satışlarında Lider 304 Paslanmaz Çelikte Uzman: Askan Makina Satışlarında...
Başiskle'ye Yeni Kültür Merkezi Başiskle'ye Yeni Kültür Merkezi
Asırlık Çiftlere Anlamlı Sürpriz Asırlık Çiftlere Anlamlı Sürpriz
Çocuklara Çevre Bilinci Öğretiliyor Çocuklara Çevre Bilinci Öğretiliyor
60 Evler Körfez Caddesinde Üstyapı Yenilendi 60 Evler Körfez Caddesinde Üstyapı Yenilendi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Emporio Armani
Emporio Armani, ünlü İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin 1981 yılında kurduğu bir moda markasıdır.

Haberi Oku