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Başkan Hasta Ve Yaşlıların Ayağına Gitti

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçede ikamet eden hasta ve yaşlı büyüklerini ziyaret etti

Başkan Hasta Ve Yaşlıların Ayağına Gitti

17 Nisan 2024 Çarşamba 16:07

 
  31 Mart Yerel Seçimleri’nde yeniden belediye başkanı seçilen Başkan Özlü, yeni dönemde de gönül belediyeciliğine devam ederek hemşehrileriyle gönül bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. 
  Kentte genç yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk herkes ile iletişim bağlarını ve gönül köprülerini kuvvetlendiren Başkan M. Yasin Özlü, son olarak Serdar Mahallesi ve Barbaros Mahallesi’nde hasta ve yaşlı ziyareti gerçekleştirdi. İlk olarak ilçenin kanaat önderlerinden Nizamettin Varol’u evinde ziyaret eden Başkan Özlü, daha sonra bir kaza sonucu yaralanan Ömer Davutbayrak’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.  
  Özlü, ziyaretlerde hemşehrilerinin sağlık durumları hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.  
                                  


İHA
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