YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Körfezi Duman Kapladı, Vatandaş Telefonlara Sarıldı

Fabrikanın bacasından çıkan duman mahalleliyi canından bezdirdi

Körfezi Duman Kapladı, Vatandaş Telefonlara Sarıldı

01 Nisan 2024 Pazartesi 23:26

 Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunun Hayat Kimya fabrikasının bacasından çıkan beyaz duman körfezin üzerini adeta sis gibi kapladı. Tedirgin olan vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti.  
  Başiskele ilçesi Hayat Caddesi’nde bulunan Hayat Kimya fabrikasının bacasından çıkan duman, İzmit Körfezi’ni adeta sis gibi kapladı. Duman çevre kirliğine sebep oluyor. İlçenin birçok noktasından sık sık gözlenen beyaz duman sebebiyle mahalleli şikayetçi. Vatandaşlar konunun çözümüne ilişkin yetkililerden yardım talep ediyor. 
  Fabrikanın kurulduğu günden beri duman saldığını söyleyen mahalleli Perihan Demir, “Yıllardır rahatsız oluyoruz, şikayetimizi bildirdik fakat sonuç değişmedi. Çoğunlukla gece duman salıyorlar. İnsanlar hasta oluyor, astım aşırı derecede arttı. Hayatımızı etkiliyor, bizi rahatız ediyor ama ne yapabilir ki?. Bizden büyük oldukları için halkı susturuyorlar. ‘Biz filtre takacağız bir daha bu sorunlar yaşanmayacak’ dediler. Herhalde filtre taktılar ama yine duman salınıyor” dedi. 
                                         


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Başiskele
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Esendal Sokak 7 günde yenilendi Esendal Sokak 7 günde yenilendi
Seymenli Çocuklara Park Müjdesi Seymenli Çocuklara Park Müjdesi
Hatipköy'e Yeni Park Hatipköy'e Yeni Park
Gölcük'ün Yeni Sosyal Alanında Deniz göründü Gölcük'ün Yeni Sosyal Alanında Deniz göründü
Hereke Kalesinde lale şöleni Hereke Kalesinde lale şöleni
Dere simsiyah aktı, ekipler harekete geçti Dere simsiyah aktı, ekipler harekete geçti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Esendal Sokak 7 günde yenilendi
İzmit Belediyesi, 7 günde yenilemem çalışmalarını tamamladığı Kadıköy Mahallesi Esendal Sokak'ın...

Haberi Oku