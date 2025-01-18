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EĞİTİM:
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Büyükşehir’den “Hasar Tespit Eğitimi”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi işbirliğinde "Hasar Tespit Eğitimi" gerçekleştirdi

Büyükşehir'den 'Hasar Tespit Eğitimi”

18 Ocak 2025 Cumartesi 10:29

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meslek odalarının eğitim taleplerini karşılıksız bırakmıyor. Bu kapsamda son olarak İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi işbirliğinde "Hasar Tespit Eğitimi" gerçekleştirildi. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim Kocaeli Kongre Merkezi'nde verildi. Eğitime kamu kurumlarında görevli personel ve oda üyeleri katılım sağladı. Hasar tespit eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Alper İlki verdi.
(Ömer İLGEÇ)
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