Büyükşehir’den “Hasar Tespit Eğitimi” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi işbirliğinde "Hasar Tespit Eğitimi" gerçekleştirdi

18 Ocak 2025 Cumartesi 10:29