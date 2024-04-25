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Çocuklar Direksiyon Başına Geçti : Trafik Kültürü Ve Bilinci Aşılanıyor

Darıca Belediyesi tarafından çocuklarda trafik kültürü ve bilincini aşılamak için inşa edilen 'Trafik Eğitim Parkı’nda' uygulamalı dersler devam ediyor.

Çocuklar Direksiyon Başına Geçti : Trafik Kültürü Ve Bilinci Aşılanıyor

25 Nisan 2024 Perşembe 10:48

  
  Darıca Belediyesi’nin inşa edilen Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde trafik kurallarını öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. 4,5 bin metrekare alanda çocuklara verilen eğitimlerle; trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları, yaya, sürücü ve yolcu olarak nelere dikkat edilmesi hususunda bilgiler aktarılırken emniyet kemeri takmanın da önemi vurgulanıyor. 
  İlçe genelindeki okullarda okuyan ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine eğitim verilirken, bu yıl da yaklaşık 4 bin öğrenci eğitim aldı. 
  Çocukları ziyaret eden ve başarılar dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Her yıl Trafik Eğitim Parkı’mızda 4 binin üzerinde öğrencimize eğitim veriyoruz. Bu yıl da yaklaşık 4 bin çocuğumuz uygulamalı eğitim alacak. Trafik eğitimini küçük yaşta almış, sağlıklı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah çocuklarımız burada alacakları eğitimle ileride trafik kurallarını bilen ve önemseyen bireyler olacaklar” diye konuştu. 
                                    


İHA
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