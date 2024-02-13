EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GTÜ, Ünilig'den 3. döndü

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği 2023-2024 Ünilig Voleybol Müsabakalarında GTÜ Kadın Voleybol Takımı 3. oldu.

GTÜ, Ünilig'den 3. döndü

13 Şubat 2024 Salı 20:40

 

 

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği 2023-2024 yılı Üniversitelerarası Bölgesel Lig (Ünilig) Voleybol Müsabakaları, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. GTÜ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’nin voleybol takımlarının katıldığı müsabakalarda GTÜ Kadın ve Erkek voleybol takımları mücadele verdi. Ünilig’ de GTÜ Kadın Voleybol Takımı, Trakya Üniversitesi  ile oynadığı müsabaka sonucunda 3. olarak ligi tamamladı. Ünilig’e katılarak başarı gösteren GTÜ Sporcularının isimleri şöyle;

Ayça CAMBAZ, Ayça Beyza ERSAN, Buse KARAKAŞ, Ceren ÖZDEMİR, Ekin Gülenay KARABEKİROĞLU, Elif Yağmur PEKCAN, Eylül Nur SOMER, Gökçe KÖSE, İzel ÇELİKEL, Jerfİ KANTARCI, Simay ÖZAYMAN, Şule AL, Yağmur GÜL.


 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GTÜ
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sınava Hazırlanan Binler Öğreniciye Deneme Sınav Kitapçığı Dağıtıldı Sınava Hazırlanan Binler Öğreniciye Deneme Sınav...
Deprem Şehidi Alaettin Kurt Lisesi'nde Deprem Sergisi Deprem Şehidi Alaettin Kurt Lisesi'nde Deprem Sergisi
GTÜ’den Kandıra Kırsal Yaşamı İçin Yaratıcı Çözümler GTÜ’den Kandıra Kırsal Yaşamı İçin Yaratıcı...
Osman Hamdibey’de sömestir tatilinde cam sanatı eğitimi Osman Hamdibey’de sömestir tatilinde cam sanatı...
Çınar Çocuk Evleri'nin Öğretmenleri Eğitimlerle Kendilerini Geliştiriyor Çınar Çocuk Evleri'nin Öğretmenleri Eğitimlerle...
Almanya'da Üniversite Okumak: Ne Beklemeli? Almanya'da Üniversite Okumak: Ne Beklemeli?
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Sınava Hazırlanan Binler Öğreniciye Deneme...
Kartepe'de lise ve üniversiteye hazırlanan binlerce öğrencinin başarılarını arttırmak ve sınav kaygılarını...

Haberi Oku