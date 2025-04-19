Adalet ve Kalkınma Partisi Darıca İlçe Başkanlığından Açıklama

Değerli Darıcalı hemşehrilerim Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir neferi olmaktan Darıca’da bu bayrağı taşımaktan her daim onur ve gurur duydum bugün bir kez daha iyi ki diyorum neden mi? Yıllardır edinmiş olduğum tecrübelerim ve partimizin bize öğretmiş olduğu önce edep çizgisinden hiçbir zaman şaşmadık.

Fakat…

Bir siyasi parti ilçe başkanı bir cenahın temsilcisi olduğunu oturuşu kalkışı ve üslubu ile gençlere örnek olduğunu hiçbir zaman unutmamalı.

Darıca’nın ‘Şımarık Çocuğu’ tavrından vazgeçmelidir.

Meclis usulü ve adabını bilmeden sokaklardaki şımarık ve alaycı tavrını Nisan ayı meclis toplantısını basarcasına, Darıcalı hemşehrilerimizin oyuyla seçilmiş meclis üyelerimize parmak sallayarak, kendi açısından mağduriyet yaratabilmek için her türlü fırsatı değerlendirmeye çalışmak çok büyük bir siyasi hatadır.

Peki kendisiyle alakasız en küçük şeyi büyütmekte mahir olan ilçe başkanı;

-Ekrem İmamoğlu İstanbul nimetlerinden yararlanırken, doğmamış yetimin hakkını yerken neden o parmağı sallamadın?

-Darıca’da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtılırken, ‘Bizim sayemizde insanlar et yiyor’ diyen Ekrem İmamoğlu’na ‘Bak Darıca’da gerçekten ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek dağıtılıyor, belediyenin bütçesiyle Etiler’in elitlerine yemek dağıtıp reklam yapma’ diyerek neden o parmağı sallamadın?

-İBB başkanı olduğunu unutup tatilden dönmeyene ‘Sen belediye başkanısın sana tatil değil, çalışmak yakışır’ diyerek neden o parmağı sallamadın?

-İstanbul’da binlerce tatlıcı varken Muş’tan tatlı mı alınır? Bunun parasının nereye gittiği belli değilken o parmağı neden sallamadın?

-Darıca Belediye Başkanımıza Mart ayındaki yapılan alışverişi seçim yatırımı iftirası atan zihniyet, İmamoğlu ‘Cumhurbaşkanı adayıyım’ diyerek göreve geldiği günden beri Türkiye’yi dolaşıyor, ‘Sen kimin parasıyla bu işi yapıyorsun’ diye o parmağı neden sallamadın?

-Kendimiz cebimizden ödeyerek gittiğimiz Bosna gezisine, ‘Belediyenin bütçesiyle gezdi’ yalanını atma gafletinde bulundunuz. Çok sevdiğin İmamoğlu bir ordu dolusu satılık kalemle otel kapatıp Roma tatili yaparken o parmağı neden sallamadın?

Hani Meclis toplantısında ‘Parmağım burada gel kır diye’ bağırdın ya işte bu soruları sorsaydın o parmağı kıracaklarını sende biliyorsun.

Bizim Belediyecilik anlayışımızda bize emanet olanı beytülmal olarak görürüz. ‘Darıca Nimet Nimet’ değil, ‘Darıca için Hizmet, Hizmet’ diyoruz.

Gelelim iddialara, hepsine tek tek açıklık getirelim:

1. Bosna gezisi tatil değil, kardeş şehir Granacia ile yapılan resmi ziyarettir.

Kendi imkanlarımızla gönül coğrafyamıza yapılan anlamlı bir ziyaretin "tatil" olarak yansıtılması, vizyon eksikliğidir.

2. Araç kiralama değil, satın alma yapılmaktadır.

Başkanımız göreve geldiği ilk günden itibaren kiralama yerine satın alma modeline geçmiştir. Bu yöndeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

3. Seçim bütçesi belediye kaynaklarıyla oluşturulmamıştır.

Billboard ve promosyon ihaleleri her yıl rutin şekilde yapılır. Seçimle ilgisi yoktur.

4. Powerbank, termos ve promosyon ürünleri dağıtılmadı iddiası gerçek dışıdır.

Gençler, kadınlar ve STK’lara yönelik birçok programda hediyeler verilmiştir.

5. 8 Mart hediyeleri dağıtılmadı iddiası da asılsızdır.

Her yıl kadınlara özel hediyeler dağıtılıyor. Maraş depreminde bile kadınlara ulaştırıldı.

6. Asker çantasına kravat konuldu iddiası komiktir.

Asker çantasında temel ihtiyaçlar yer almaktadır. Kravatlar başka etkinliklerde verilen hediyelerdir.

7. CHP'nin iddiaları, belediye başkanımızın şeffaflığını ortaya koymaktadır.

500 asker çantasını diline dolayanlar, gerçek yolsuzlukları görmezden geliyor. İhtiyaç kadar alınmış ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

8. 2024 faaliyet raporunu değil, seçim yenilgisini hazmedemediler.

Gerçek sorun budur. Seçimi 10 bin oy farkla kazanan Muzaffer Başkanımıza halkımız yine güçlü destek vermiştir.

9. Sosyal tesislerin zarar ettiği iddiası da doğru değildir.

Amaç kâr değil, vatandaşın uygun fiyatla kaliteli hizmet almasıdır. Darıca Kart uygulamasıyla tesislerden herkes faydalanabiliyor.

Sonuç olarak, Darıca Belediyesi şeffaf, dürüst ve hizmet odaklı yönetimiyle halkının yanındadır. Herkes bilsin ki biz hizmete devam edeceğiz, halk da gerçeği en iyi şekilde değerlendirecektir.