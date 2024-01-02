GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova'da Bin 558 Çift Dünyaevine Girdi

Çayırova'da 2023 yılında bin 558 çift mutluluğa "evet" dedi.

Çayırova'da Bin 558 Çift Dünyaevine Girdi

02 Ocak 2024 Salı 20:13

Nüfusun her geçen yıl bir önceki yıla göre arttığı Çayırova’da, nikah işlemleri sayıları da artıyor. Buna göre 2023 yılında da Çayırova’da kıyılan nikah sayısı geçen yıla oranla artmış durumda. Çayırova Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvuran bin 558 çiftin nikahı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yer alan nikah salonlarında kıyıldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalı çiftlerin nikah akdini gerçekleştirerek, dünyaevine giren Çayırovalıların mutluluklarını paylaştı. 
                                      


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın, STK'ların Afet Yönetimindeki Rolüne Vurgu Yaptı Başkan Büyükakın, STK'ların Afet Yönetimindeki...
Binlerce Cana Umut Oldular Binlerce Cana Umut Oldular
Filografi Ve Dikiş Nakış Kursuna Büyük İlgi Filografi Ve Dikiş Nakış Kursuna Büyük İlgi
İşçilerin Yemek Ve Servisinin Kesildiği Fabrikada Skandal Görüntü İşçilerin Yemek Ve Servisinin Kesildiği Fabrikada...
Bayraktar Köyü Sakinlerinin Mağduriyeti Giderildi Bayraktar Köyü Sakinlerinin Mağduriyeti Giderildi
Çayırova’da 2024’ün İlk Meclisi Yapıldı Çayırova’da 2024’ün İlk Meclisi Yapıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Başkan Büyükakın, STK'ların Afet Yönetimindeki...
Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hemşeri...

Haberi Oku