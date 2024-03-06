“ÇAYIROVA TRAFİĞİ RAHATLAYACAK”
Sarıdede ve Akkuş’un yaptığı selamlama konuşmalarının ardından söz alan Bünyamin Çiftçi, gelecek 5 yılda yapmayı planladığı çalışmalardan genç esnaflara söz etti. Çayırova’nın trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak olan ‘Otoban Bağlantı Yanyol Çalışması’ projesinden bahseden Çiftçi, “Bu çalışmamız Çayırova’mızın trafiğini rahatlatacak bir çalışma olacak. İlçemizin güneyinde yer alan otoban bağlantısı var.
4 ŞERİTLİ YANYOL PROJESİ
TEM gişelerine gitmek için kullandığımız yola paralel, şehir içerisinde ilçemiz sınırlarında yeni bir yanyol açacağız. Bu açacağımız yanyolda Atatürk ve Yenimahalle’ye birçok giriş çıkış olacak. Tuzla-Şifa Köprüsü’ne girişte ve çıkışta bir kolla bağlanacak. Böylelikle Tuzla-Şifa Bağlantı Köprüsü de daha fonksiyonel bir hal alacak. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda 18 metre genişliğinde 2x2 şerit gidiş-dönüş toplamda 4 şerit yanyol projesini planladık” açıklamasında bulundu. Çiftçi diğer projelerini de genç esnaflara açıkladı ve program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.