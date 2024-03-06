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Çiftçi, "Otoban Bağlantı Yanyol Çalışması Yapacağız"

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Özgürlük Mahallesi’ndeki genç esnaflarla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Çiftçi, seçim beyannamesindeki projelerden söz etti ve otoban bağlantı yanyol çalışmasıyla kent içi trafik yükünün hafifleyeceğini belirtti.

Çiftçi,

06 Mart 2024 Çarşamba 21:24

 Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cumhur İttifakı Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, esnaflarla bir araya gelip sohbet etmeye devam ediyor. Bu bağlamda son olarak Özgürlük Mahallesi’ndeki genç esnaflarla kahvaltı programında buluşan Bünyamin Çiftçi, hayata geçirmeyi planladığı projelerden genç esnaflara söz etti. 4 Mart Pazartesi günü yaptığı beyanname sunumunun ardından saha ziyaretlerinde tempoyu arttıran Çiftçi’ye AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, AK Parti Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yavuz ve meclis üyesi adayları da eşlik etti.

 

“ÇAYIROVA TRAFİĞİ RAHATLAYACAK”

Sarıdede ve Akkuş’un yaptığı selamlama konuşmalarının ardından söz alan Bünyamin Çiftçi, gelecek 5 yılda yapmayı planladığı çalışmalardan genç esnaflara söz etti. Çayırova’nın trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak olan ‘Otoban Bağlantı Yanyol Çalışması’ projesinden bahseden Çiftçi, “Bu çalışmamız Çayırova’mızın trafiğini rahatlatacak bir çalışma olacak. İlçemizin güneyinde yer alan otoban bağlantısı var.

 

4 ŞERİTLİ YANYOL PROJESİ

TEM gişelerine gitmek için kullandığımız yola paralel, şehir içerisinde ilçemiz sınırlarında yeni bir yanyol açacağız. Bu açacağımız yanyolda Atatürk ve Yenimahalle’ye birçok giriş çıkış olacak. Tuzla-Şifa Köprüsü’ne girişte ve çıkışta bir kolla bağlanacak. Böylelikle Tuzla-Şifa Bağlantı Köprüsü de daha fonksiyonel bir hal alacak. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda 18 metre genişliğinde 2x2 şerit gidiş-dönüş toplamda 4 şerit yanyol projesini planladık” açıklamasında bulundu. Çiftçi diğer projelerini de genç esnaflara açıkladı ve program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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