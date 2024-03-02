banner987
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÇYDD GEBZE GENÇLİĞİ İLE GEBZE DE TARİH ve KÜLTÜR TURU

Her bir kültür değerinin önemini ve bilgisini gençlerimize aktardığımız için çok mutluyuz.

ÇYDD GEBZE GENÇLİĞİ İLE GEBZE DE TARİH ve KÜLTÜR TURU

02 Mart 2024 Cumartesi 22:48

 Gebze Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yönetim kurulu olarak, Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerimizle, bizleri kırmayıp,toplantısını iptal eden Sayın İsmail Kahraman beye verdiği bilgiler ışığında Gebzemizin tarihi ve kültürel değerlerini bir kez daha öğrendik, Öğrencilerimiz bu şehirde yaşamanın keyfini anlayıp, mutlu olduklarını ifade ettiler, Çoban Mustafa Paşa Camisi, Hünkar Çayırı,Eskihisar Kalesi,Osman Hamdi Bey evi,Hannibalın Mezarı, Yahya Kaptan Mezarlığı,Hereke  halı dokuma fabrikalarınıgezerek gezimizi tamamladık. Uzun zamandır Gebze'de olup,Çevre mühendisliğinde okuyan kızımız daha önce bu  yerleri görmediğini ve bundan sonra arkadaşlarını getirip gezdireceğini söyledi.Gebze'nin bu kadar güzel olduğunu bilmediğini ifade etti.Ayrıca rehberimizin çok donanımlı ve engin bilgilerinden dolayı çok etkilendiğini ve teşekkürlerini bildirdi. Son olarak, Sayın İsmail KAHRAMAN'ın tarih kokan Kütüphanelerinde yılların birikimi olan eserlere şahit olduk.Bize bu güzel günü yaşatan Sayın İsmail KAHRAMAN'a çok teşekkür ediyoruz.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
ÇYDDIsmail KahramanGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın ve Kocaman, MOBESKO Esnafıyla Buluştu Büyükakın ve Kocaman, MOBESKO Esnafıyla Buluştu
Ömeroğlu, “Gençler Bizim Umudumuzdur” Ömeroğlu, “Gençler Bizim Umudumuzdur”
Nursaçan Ve Aygül Çayırovalılarla Buluştu Nursaçan Ve Aygül Çayırovalılarla Buluştu
MUZAFFER BIYIK’IN BEYANNAMESİNE TAM NOT MUZAFFER BIYIK’IN BEYANNAMESİNE TAM NOT
Yeni Dönemde Gençler Yine Öncelikli Olacak Yeni Dönemde Gençler Yine Öncelikli Olacak
Saadet Partisi’nden İstasyon Çıkarması Saadet Partisi’nden İstasyon Çıkarması
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Büyükakın ve Kocaman, MOBESKO Esnafıyla Buluştu
Büyükakın ve Kocaman,MOBESKO esnafıyla buluştu

Haberi Oku