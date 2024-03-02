ÇYDD GEBZE GENÇLİĞİ İLE GEBZE DE TARİH ve KÜLTÜR TURU

Gebze Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yönetim kurulu olarak, Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerimizle, bizleri kırmayıp,toplantısını iptal eden Sayın İsmail Kahraman beye verdiği bilgiler ışığında Gebzemizin tarihi

ve kültürel değerlerini bir kez daha öğrendik, Öğrencilerimiz bu şehirde yaşamanın keyfini anlayıp, mutlu olduklarını ifade ettiler, Çoban Mustafa Paşa Camisi, Hünkar Çayırı,Eskihisar Kalesi,Osman Hamdi Bey evi,Hannibalın Mezarı, Yahya Kaptan Mezarlığı,Hereke halı dokuma fabrikalarını

gezerek gezimizi tamamladık.

Uzun zamandır Gebze'de olup,Çevre mühendisliğinde okuyan kızımız daha önce bu yerleri görmediğini ve bundan sonra arkadaşlarını getirip gezdireceğini söyledi.Gebze'nin bu kadar güzel olduğunu bilmediğini ifade etti.Ayrıca rehberimizin çok donanımlı ve engin bilgilerinden dolayı çok etkilendiğini ve teşekkürlerini bildirdi.