En Özel Kurabiyeler

Çayırova Belediyesi Fatmanur Çelik Engelliler Merkezi'nde özel bir etkinlik düzenlendi. Merkezdeki özel çocuklar, "Canım Annem" yazılı önlükleri boyadı, daha sonra da mutfak atölyesine geçerek annelerine kurabiye hazırladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de bu anlamlı etkinlikte çocukları yalnız bırakmadı. Başkan Çiftçi ve özel bireyler, hep birlikte hazırladıkları kurabiyeleri Engelsiz Kafe'deki annelere ikram etti.

Programda özel çocuklarla ve ailelerle yakından ilgilenen Başkan Bünyamin Çiftçi, "Bu merkez bizim hayalimizdi. Rabbime hamdolsun tamamladık ve hizmete açtık. Toplum olarak bu konu hakkında duyarlılığın artmasını istiyoruz. Hem farkındalığın artması adına, hem de toplumumuzun duyarlılığının artması adına bu merkezi çok önemsiyoruz" dedi.

Program sonunda özel çocuklar Canım Annem yazılı önlüğü annesine vermek üzere Bünyamin Çiftçi'ye hediye etti.

İHA