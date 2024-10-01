GEBZE İL OLACAK İLÇELER ARASINDA YOK

Gebze’nin yeni il olacak ilçeler arasında olmaması büyük tepkilere neden olacak





YENİ ŞAFAK GAZETESİN İL HABERİ

Türkiye'de bazı ilçelerin il olacağına dair iddialar zaman zaman gündeme gelirken, bu sürecin belirli kriterlere bağlı olduğu netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 km uzaklık şartını sağlaması gerekiyor. Bu kriterler, il olma sürecinde önemli bir rol oynarken, nüfus yoğunluğu ve bölgesel uzaklık gibi faktörlerin dikkate alındığı belirtiliyor.



