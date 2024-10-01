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GEBZE İL OLACAK İLÇELER ARASINDA YOK

Türkiye haritasına yeni iller geliyor! Listedeki 24 aday ilçe belli oldu: 82, 83, 84 plaka ile...Haberi Yeni Şafak gazetesi “..Türkiye'de bazı ilçeler il oluyor: 24 aday ilçe belli oldu.” Başlığı ile duyurdu

GEBZE İL OLACAK İLÇELER ARASINDA YOK

01 Ekim 2024 Salı 09:29

 Gebze’nin yeni il olacak ilçeler arasında  olmaması  büyük tepkilere neden olacak 

     YENİ ŞAFAK GAZETESİN İL HABERİ 
Türkiye'de bazı ilçelerin il olacağına dair iddialar zaman zaman gündeme gelirken, bu sürecin belirli kriterlere bağlı olduğu netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 km uzaklık şartını sağlaması gerekiyor. Bu kriterler, il olma sürecinde önemli bir rol oynarken, nüfus yoğunluğu ve bölgesel uzaklık gibi faktörlerin dikkate alındığı belirtiliyor.

ÜİK verilerine göre, bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için nüfus ve uzaklık kriterlerinin yanı sıra ekonomik göstergeler, eğitim olanakları, ulaşım altyapısı, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi birçok faktör de dikkate alınıyor. Ancak en temel şartlar ilçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunması. Bu iki kritere uyan ve potansiyel il olma adayları arasında değerlendirilen ilçeler şunlar...
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