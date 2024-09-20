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Gebze’de öğrenciler yere atılan çöpleri toplayarak farkındalık oluşturdu

Gebze'de Tarihi Hünkar Çayırı’nda düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Temizlik Günü etkinliğinde öğrenciler çevreye atılan çöpleri temizleyerek farkındalık oluşturdu.

Gebze'de öğrenciler yere atılan çöpleri toplayarak farkındalık oluşturdu

20 Eylül 2024 Cuma 17:46

 Gebze Belediyesi ev sahipliğinde Tarihi Hünkar Çayırı’nda Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Temizlik Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Gebzeli öğrenciler, etrafa gelişi güzel atılan çöpleri temizleyerek, daha temiz bir çevre daha temiz Gebze için farkındalık oluşturdu. Etkinliğe Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra etkinliğe Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Hacı Ali Mantar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve öğrenciler katıldı. Gebze Belediyesi ev sahipliğinde Genç Tema Vakfı, Let’s Do It ve Hyundai paydaşlığında düzenlenen Hünkar Çayırı’ndaki etkinlik kapsamında 350 öğrenci farkındalık için bir araya geldi. Program kapsamında öğrenciler Hünkar Çayırı’nda çevre temizliği gerçekleştirdi. Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çevremizi temizlemek için buradayız. Sevgili gençler; aslan yattığı yerden belli olur. Temizlediğimiz ortam hoş gözüküyor muydu? Elbette ki hayır. Bu nedenle önceliğimiz çevremizi kirletmemek ve kirletenleri uyarmak" ifadelerini kullandı. 
  Program; çocuk zumbası, ikramlıkların dağıtımı ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. 


İHA
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