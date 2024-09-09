GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gençler Hem Çalıştı Hem Eğlendi

Kartepe'de yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bir Gençlik ve Gelişim Kampı"nın 4'üncüsü tamamlandı. Hem esnafa yardımcı olarak çalışma hayatını yakından gören hem de huzurevi sakinleriyle bir araya gelen gençler, kampı dolu dolu geçirdi.

Gençler Hem Çalıştı Hem Eğlendi

09 Eylül 2024 Pazartesi 10:56

 Bu hafta 16-18 yaş grubu gençler kampın ilk gününde Kartepe Belediyesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kartepeli gençler zabıta, plan ve proje, gençlik ve spor, bilgi işlem müdürlüklerini ziyaret ederek yapılan hizmetler hakkında bilgi alırken, sorularına cevap buldu. Gençler Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz'ü de makamında ziyaret etti. Gençler son olarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nden belediyenin organizasyon şeması hakkında bilgi aldı. 
   
 Esnafa satışlarında yardımcı oldular 
 Gençler 4 gün süren kamp da Kartepe Kent Çarşı'nda esnafa satışlarında yardımcı oldu. Kartepe Teleferik ile eğlenceli zaman geçiren gençler daha sonra Kartepe Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi'nde tarihi yolculuğa çıktılar. Gençler, Maşukiye paintball etkinliği sonrasında açık hava sinemasında keyifli zaman geçirdi. 
 Gençler Eşme Sahili'nde spor ve çevre temizliği sonrasında, Maşukiye'de macera dolu bir saat geçirdi. Sonrasında çalışma hayatını yakından tanımak için eczane, pastane, restoran, berber, elektronik tamirci, terzi, kuaför, çiçekçi gibi esnaf ile bir araya geldiler. Dart ve badminton ile keyifli zaman geçiren gençler, Kocaeli Huzur Evi’ni ziyaret ederek büyükler ile vakit geçirdi. 
 Her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İçeriğinde sosyal, kültürel, sportif etkinlikleri barındıran, farkındalık eğitimleri bol, eğitici bir o kadar da eğlenceli kampla gençlerimizle bir araya geliyoruz. Bu hem eğlenceli hem de öğretici kamplarımız gençlerimiz istediği sürece devam edecek" dedi. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GEBZE ESKİHİSAR MUHTARI GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINDA GEBZE ESKİHİSAR MUHTARI GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINDA
KOCAELİ SU ÜRÜNLERİ KOOPARATİFLER BİRLİĞİ BAŞKANI ALI SARI CANLI YAYINDA KOCAELİ SU ÜRÜNLERİ KOOPARATİFLER BİRLİĞİ...
KO-MEK Yazın Neşesi Oldu KO-MEK Yazın Neşesi Oldu
Bu Dükkan Müşterilerini Geçmişe Götürüyor Bu Dükkan Müşterilerini Geçmişe Götürüyor
Ulaşımpark Personeline Kurtarma ve Yangına Müdahale Eğitimi Ulaşımpark Personeline Kurtarma ve Yangına Müdahale...
BELGESEL YAYINCILIK DAN KOCAELİ KANDIRA DA TARIM VE ZİRAAT BELGESELİ BELGESEL YAYINCILIK DAN KOCAELİ KANDIRA DA TARIM...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

GEBZE ESKİHİSAR MUHTARI GEBZE GAZETESİ CANLI...
An itibari ile Kocaeli Gebze Eskihisar Köyü muhtarı Tayfun Özcan www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv...

Haberi Oku