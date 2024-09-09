Gençler Hem Çalıştı Hem Eğlendi

Kartepe'de yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bir Gençlik ve Gelişim Kampı"nın 4'üncüsü tamamlandı. Hem esnafa yardımcı olarak çalışma hayatını yakından gören hem de huzurevi sakinleriyle bir araya gelen gençler, kampı dolu dolu geçirdi.

Bu hafta 16-18 yaş grubu gençler kampın ilk gününde Kartepe Belediyesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kartepeli gençler zabıta, plan ve proje, gençlik ve spor, bilgi işlem müdürlüklerini ziyaret ederek yapılan hizmetler hakkında bilgi alırken, sorularına cevap buldu. Gençler Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz'ü de makamında ziyaret etti. Gençler son olarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nden belediyenin organizasyon şeması hakkında bilgi aldı.

Esnafa satışlarında yardımcı oldular

Gençler 4 gün süren kamp da Kartepe Kent Çarşı'nda esnafa satışlarında yardımcı oldu. Kartepe Teleferik ile eğlenceli zaman geçiren gençler daha sonra Kartepe Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi'nde tarihi yolculuğa çıktılar. Gençler, Maşukiye paintball etkinliği sonrasında açık hava sinemasında keyifli zaman geçirdi.

Gençler Eşme Sahili'nde spor ve çevre temizliği sonrasında, Maşukiye'de macera dolu bir saat geçirdi. Sonrasında çalışma hayatını yakından tanımak için eczane, pastane, restoran, berber, elektronik tamirci, terzi, kuaför, çiçekçi gibi esnaf ile bir araya geldiler. Dart ve badminton ile keyifli zaman geçiren gençler, Kocaeli Huzur Evi’ni ziyaret ederek büyükler ile vakit geçirdi.







Her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İçeriğinde sosyal, kültürel, sportif etkinlikleri barındıran, farkındalık eğitimleri bol, eğitici bir o kadar da eğlenceli kampla gençlerimizle bir araya geliyoruz. Bu hem eğlenceli hem de öğretici kamplarımız gençlerimiz istediği sürece devam edecek" dedi.

İHA