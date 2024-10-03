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TOBB İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Değerli Üyeleri,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, kadın girişimciliği konusunda farkındalık yaratmak, ülkemize daha fazla kadın girişimci kazandırmak, kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek, iş yaşamında daha etkin rol almalarını sağlamak için 81 ilde 7000 üyesi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

TOBB İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Değerli Üyeleri,

03 Ekim 2024 Perşembe 12:21

 TOBB Kadın Girişimciler Kurulu himayelerinde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde 2022 yılında “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması” başlatılmıştır.

Her yıl tekrarlanması planlanan "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması"nın üçüncüsü gerçekleştirilecektir.

Yarışma ile nihai olarak, listeye giren girişimcilerin kendi bölgelerinde kanaat önderliği rolünü üstelenmesi, sahibi oldukları şirketlerin başarı hikâyeleri ile potansiyel kadın girişimci adaylarına ilham kaynağı olması hedeflenmektedir.

Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması, “Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket” ve “Girişimci Kadın Gücü” olmak üzere iki ayrı kategoriden oluşmaktadır.

Girişimci Kadın Gücü kategorisine sadece girişimci kadınlar başvurabilecek olup “En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci”, “En Çevre Dostu Kadın Girişimci”, “En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimci”, “İhracatını En Çok Artıran Kadın Girişimci” kriterlerinde ödüllerini alacaklardır.

 “Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket”  kategorisine ise tüm şirketler müracaat edebilecektir.

 Başvurular https://girisimcikadingucu.tobb.org.tr/  linkinden 20 Ekim 2024 tarihine kadar yapılabilecektir.

19 Kasım 2024 Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk’ün katılımları ile listeye girmeye hak kazanan şirketler ödüllerini alacaktır.

Sosyal Medya Hesapları için;

Instagram hesabına linkinsta üzerinden ulaşabilirsiniz.

Twitter hesabına linktwitter üzerinden ulaşabilirsiniz.

Linkedin hesabına link üzerinde ulaşabilirsiniz.

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