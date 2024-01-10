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10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ TEBRİK PROGRAMI

GBB dönem başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birlik üyesi belediyelerin başkanlarıyla birlikte bölgede görev yapan basın mensuplarını 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programında ağırladı

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ TEBRİK PROGRAMI

10 Ocak 2024 Çarşamba 14:31

 GBB BAŞKANLARI BASINI; 

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNDE AĞIRLADI 

 

 

 

Gebze Belediyeler Birliği’ne üye belediyeler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bölgede faaliyet gösteren, yazılı, görsel ve internet haber kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarıyla buluştu. Gebze Belediyeler Birliği Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Barış Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, TGF  Genel Başkan Yardımcısı ve Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Erol Polat, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve basın mensupları katıldı. 

DEMOKRASİNİN EN GÜZEL İŞLEYİŞ ŞEKLİ: GAZETECİLİK

GBB Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gazetecilik mesleğinin zorluğuna ve önemine dikkat çektiği selamlama konuşmasında, “Değerli konuklarımız, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nüz kutlu olsun. Gazetecilik mesleği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halkın haber alması, objektif bir gözle meseleye yaklaşabilmesi adına ve demokrasinin en güzel işleyiş şekli olarak görevini yapıyor. Sizler çok yönlü bir mesleği icra ediyorsunuz. 

GBB YÖNETİMİNE DESTEK TEŞEKKÜRÜ 

Bu ulvi görevi icra ettiğiniz bu mesleğe gönül verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik için var gücüyle çalışan tüm basın mensuplarımızın gününü bu vesile ile yeniden tebrik ediyor ve iş hayatlarınızda muvaffakiyetler diliyorum” dedi. Meslek örgütlerinin temsilcileri de konuşmalarında Başkan Büyükgöz nezdinde tüm birlik üyesi belediyelerin başkanlarına ev sahipliğinden ve desteklerinden ötürü teşekkür etti. Program ikramların ve hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.  

 









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