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BAŞKAN ADAYI BÜYÜKGÖZ MEVLANA PAZARINI TURLADI

Cumhur İttifakı Adayı Büyükgöz’den Pazarcı Esnaflarına Hayırlı İşler

BAŞKAN ADAYI BÜYÜKGÖZ MEVLANA PAZARINI TURLADI

01 Mart 2024 Cuma 16:39

 

Esnaf ziyaretleri kapsamında Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde tezgah açan pazar esnaflarına konuk olan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hayırlı işler, bereketli kazançlar diledi

 

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den pazar turu. Yerel seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, esnaf ziyaretleri kapsamında Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde tezgah açan pazar esnafını gezdi. Skm ve teşkilat yöneticileriyle birlikte Mevlana Kapalı Pazaryeri’ni dolaşan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, esnaflara hayırlı işler diledi.

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Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da hasbihal eden Başkan Adayı Büyükgöz, yerel seçimlerde Cumhur İttifakına destek istedi. Gebzelilerin teveccühü ve destekleriyle yeni dönemde hayata geçirecekleri proje ve hizmetlerle Gebze’yi Türkiye Yüzyılına hazırlayacaklarını ifade eden Cumhur İttifakı Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, esnaflara bol ve bereketli kazançlar diledi. Başkan Adayı Büyükgöz’ün ziyaretinden ötürü memnuniyetlerini ifade eden pazarcı esnafları da kendisine seçim çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.     



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