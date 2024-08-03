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Başkan Alemdar'dan yeni duble yol müjdesi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir süre önce ziyaret edip talepleri dinlediği Arifiye'ye yeni duble yol müjdesi verdi. Alemdar, “Hanlı Mahallesi'nden SATSO'ya doğru yeni bir güzergah açıyoruz. Bölgenin ulaşım yükünü hafifletecek ulaşım ağı tamamlandığında kaldırımları, ışıklandırması ve peyzajı ile Arifiye'ye çok yakışacak” dedi. YOLBAK, bölgede zemin hazırlığı için çalışmalara başladı.

Başkan Alemdar'dan yeni duble yol müjdesi

03 Ağustos 2024 Cumartesi 21:54


 

  Geçtiğimiz günlerde Arifiye'yi ziyaret ederek ilçenin ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ziyareti sonrası bölgenin gelişmesi hedefiyle yeni yol yapımları, cadde genişletme projeleri konusunda hızla aksiyon alacaklarını söylemişti. Alemdar, ziyaretten kısa bir süre sonra Arifiyelilere bekledikleri müjdeyi verdi. Hanlı Mahallesi'nde bayrağın bulunduğu güzergahtan SATSO istikametine doğru yeni bir duble yol inşa edileceği müjdesi geldi. 
  Bin 150 metre uzunluğa sahip, gidiş-geliş ulaşımını sağlayacak yeni duble yolun yapımına başladıklarını açıklayan Başkan Alemdar kaldırımları, aydınlatması, peyzajıyla konforlu ulaşım ağının Arifiye'ye çok yakışacağını söyledi. Başkan Alemdar, “Geçen hafta Arifiye'nin ihtiyaç ve taleplerini Başkanımız İsmail Karakullukçu ile beraber istişare etmiştik. Özellikle ilçenin acil ihtiyacı olan ulaşım konusunda yeni yol yapımları ve cadde yenilemeleri gibi önemli hususlarda çalışmalarımızı hızla başlatacağımızı söylemiştik. Bu anlamda bölgedeki ulaşım yükünü hafifletecek Arifiye Hanlı Mahallesi'nde Bayrak'tan SATSO'ya doğru yeni bir yol yapımı çalışmalarına başladık” dedi. 
   
  Yol 20 metre genişliğe sahip olacak 
  Yolun 20 metre genişliğe sahip olacağını ifade eden Başkan Alemdar, “Hanlı Bayrak'tan SATSO'ya doğru açacağımız yeni güzergâh ile bölgedeki ulaşım yükünü hafifletmiş olacağız. Bin 100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde olacak yeni güzergâh kaldırımları, ışıklandırması ve peyzajı ile Arifiye'ye yakışacak. İlçenin ulaşım ağına yeni bir soluk kazandıracak yeni güzergâh öncelikle ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu. 
   
  Çalışmalar başladı 
  Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, belirtilen güzergahta zemin düzeltme çalışmalarına başladı. İmalatın kısa süre içinde hız kazanması bekleniyor. 
                               


İHA
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