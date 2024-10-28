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Başkan Büyükgöz’ün 29 Ekim Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Büyükgöz'ün 29 Ekim Mesajı

28 Ekim 2024 Pazartesi 13:45

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında Cumhuriyetin 101. Kuruluş yıldönümüne ulaşmaktan millet olarak büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Büyükgöz, “Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize bıraktığı en önemli miras olan Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümünü bir kez daha idrak ediyoruz. Cumhuriyetle milli irade yönetimin kaynağı durumuna getirilmiş, egemenlik kayıtsız şartsız milletimize verilmiştir. Milletin egemenliğine dayanan Cumhuriyetle Türkiye, uygarlık yolunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Cumhuriyetimizin yeni eserlerle yüceltilmesi, varlığımızın sonsuza kadar sürdürülebilmesinin en önemli güvencesidir. Bizler bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını veren aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında belirtilen hedeflere ulaşmak ve ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli ve anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizin sonsuza dek bağımsız yaşaması için, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı. 
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