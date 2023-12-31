banner961
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Belediyesi, Ligin İlk Yarısını Galibiyetle Kapattı

Türkiye Basketbol Ligi’nin 17. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni konuk eden Çayırova Belediyesi, zorlu mücadeleden 96-94 galip ayrılmayı başardı.

Çayırova Belediyesi, Ligin İlk Yarısını Galibiyetle Kapattı

31 Aralık 2023 Pazar 12:19

 

 

İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, son altıncı maçında beşinci galibiyetini Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında aldı. Başantrenör Musa Enes Akdilek’in öncülüğünde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Çayırova Belediyesi, mücadeleye Phill Greene, Serhat Uğur, Diante Watkins, Tolga Kaan Birer ve Ercan Bayrak beşiyle çıktı. İlk periyotta oyundaki üstünlüğünü ortaya koyan Çayırova Belediyesi, birinci çeyreği 25-20 önde kapattı. İkinci periyotta, Watkins’in de oyuna ağırlığını koymasıyla farkı açan Çayırova Belediyesi, devreye 51-41 önde girdi.

 

İYİ OYUN GALİBİYETİ GETİRDİ

Üçüncü Çeyrekte de üstün oyununu devam ettiren temsilcimiz, İlkan Karaman, Phill Greene ve Diante Watkins’in hücumdaki etkin oyunuyla beraber farkı bir ara 17 sayıya çıkarttığı karşılaşmanın son periyoduna 76-64 önde girdi. Son çeyreğin ilk dakikalarında üstün oyununa devam eden Çayırova Belediyesi, son beş dakikasına 88-75 üstün girdiği karşılaşmanın son anlarında istediği hücum oyununu ortaya koyamasa da skor avantajını korumayı bildi ve maçtan 96-94 galip ayrıldı.

 

WATKİNS’TEN 30 SAYI

Maçta Çayırova Belediyesi adına en skorer 30 sayıyla Diante Watkins olurken, İlkan Karaman’ın 15, Phill Greene’in 12 ve Serhat Uğur’un 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Basketbol takımının aldığı galibiyeti tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Sahamızda Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni 96-94 yenerek, ilk yarıyı galibiyetle tamamlayan bizim çocukları tebrik ediyorum” dedi. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
HUZUR EVİ İNŞAATINDAN ÖĞRENCİ YURDU AÇILIŞINA DİLOVASINDA BİR GÜN VE 45 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM HUZUR EVİ İNŞAATINDAN ÖĞRENCİ YURDU AÇILIŞINA...
Binlerce Ailenin Yanında Oldular Binlerce Ailenin Yanında Oldular
Türk Tatilcilerden Yunanistan’ın Midilli Adası’na Akın Türk Tatilcilerden Yunanistan’ın Midilli Adası’na...
Şehir Tiyatrolarından Yeni Yılda Yeni Oyun Şehir Tiyatrolarından Yeni Yılda Yeni Oyun
Kocaeli'nin Alternatif Ulaşımı Kocaeli'nin Alternatif Ulaşımı "Kobis"
Cumhurbaşkanından GTÜ'lü Akademisyenlere Ödül Cumhurbaşkanından GTÜ'lü Akademisyenlere Ödül
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

HUZUR EVİ İNŞAATINDAN ÖĞRENCİ YURDU AÇILIŞINA...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

Haberi Oku