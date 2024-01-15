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GTÜ Elektronik Mühendisliği Öğrencilerinden Çevreye Duyarlı Projeler

GTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri dönem projelerinde doğaya duyarlı sürdürülebilir bir yaşam için çözümler sundular.

GTÜ Elektronik Mühendisliği Öğrencilerinden Çevreye Duyarlı Projeler

15 Ocak 2024 Pazartesi 21:15

 

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), iklim değişikliklerinden etkilenmeyen sürdürülebilir bir dünya için akademik ve AR-GE tabanlı birçok proje ile kurum, kuruluş ve sektörlere çözüm ortağı olmak adına çalışmalarına devam ediyor. 


GTÜ Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, “Görüntü İşlemenin Temelleri Dersi” kapsamında, görüntü işleme teknikleri ile ürettiği doğa dostu çözümleri dönem projesi olarak  sundu: Plajlarda ve denizlerde çöp ve diğer atıkların tespiti, müsilaj tespiti, trafik yoğunluğu ölçümü, şehirlerde betonlaşma analizi, izmarit, kuruyemiş vb. çöplerin tespiti, arıtma tesislerinde enerji verimliliği vb.

daha birçok konuda görüntü işleme teknikleri ile ürettikleri çözümleri öğrenci ve akademisyenlere sundular. GTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Amfisi’nde yapılan sunumlara GTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Melek Özkan'da katılarak sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Etkinliğe ayrıca, TÜBİTAK MAM İklim değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği SMART4ENV projesi uzmanları katılım sağladı. İklim değişikliği ve ülkemiz üzerindeki etkileri, iklim değişikliğinin atıksu arıtımına ve tarımsal üretime olası etkileri ve çözüm yolları konularında uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, çok disiplinli çalışmaların önemine vurgu yapılmış, elektronik mühendislerinin çevresel problemlerin çözülmesine yönelik katkıları ve olası çalışma konuları hakkında bilim söyleşisi gerçekleştirilmiştir.


Öğrenciler ve projeleri:


Senanur Ağaç, Ekin Çoban: Müsilajın görüntü işleme yöntemleri ile tespiti projesi,


Ayşegül Yılmaz: Denizlerdeki atıkların görüntü işleme yöntemleri ile tespiti projesi, 


Mehmet Berkay Avcı: Plajlarda pet şişe ve diğer atıkların görüntü işleme yöntemleri ile tespiti projesi,


Toprak ALP: Yere atılan izmaritlerin görüntü işleme yöntemleri ile tespiti projesi, 


Kutay Şahlankaya: Göl Yataklarındaki değişimin görüntü işleme yöntemleri ile tespiti projesi,


Ümit Kerem Teke: Çamurda kabarcıkların görüntü işleme yöntemleri ile tespiti projesi,


Serdar Yusuf Öztürk: Çamur nem oranının görüntü işleme yöntemleri ile tespiti projesi,


Hüseyin Tolga Önder, Ömer Sinan Özer: Yere atılan ay çekirdeği kabuğunun görüntü işleme yöntemleri ile tespiti projesi,


Merve Tutar, Eda Mislina Aksan: Bitki yapraklarındaki hastalıkların görüntü işleme yöntemleri ile tespiti projesi,


Samet Yıldız: Şehirlerdeki betonlaşmanın görüntü işleme yöntemleri ile tespiti projesi,


Mehmet Berk Al: Trafik Yoğunluğunun görüntü işleme yöntemleri ile tespiti projesi, 


Abdülhalim YAYDEMİR: Araç plaka yerinin görüntü işleme yöntemleri ile tespiti projesi.

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