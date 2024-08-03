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İmzalar Sakarya'daki gençlerin geleceği için atıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'da üniversiteli gençleri uygulama alanıyla buluşturup farklı dallardan, birçok sektöre yetişmiş insan kaynağı kazandıracak eğitim protokolünü SUBÜ, Sakarya Valiliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte imzaladı.

İmzalar Sakarya'daki gençlerin geleceği için atıldı

03 Ağustos 2024 Cumartesi 21:56


 
  
  Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SUBÜ öğrencilerinin uygulamalı eğitimi esas alan ve öğrencilerin daha nitelikli yetişmelerini hedefleyen bir çalışmanın daha paydaşı oldu. Büyükşehir, Sakarya Valiliği, Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi (SUBÜ), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte gençlerin eğitimlerine katkı sunmak için iş birliği protokolü imzaladı. Yapılan iş birliği sayesinde SUBÜ öğrencilerinin uygulama becerilerini geliştirmek adına çok yönlü çalışmalar yapılacak. 
  Farklı eğitim dallarında yeni yetişen gençler, öğrenim sürecindeyken alan tecrübelerini bu sayede geliştirecek. Verilen eğitimlerin uygulama aşamalarına imkan tanıyacak bu birliktelik, birçok sektöre de yetişmiş insan kaynağı sağlayacak. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri, tesislerin ortak kullanımı ve ortak projeler geliştirme gibi birçok çalışmayı kapsayan ortak çalışma, mesleki okul ve staj öğrencilerini kapsayacak. Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki eğitim alanları ve tesislerini öğrencilerin gelişimine yönelik adımlara açacak ve geleceğin nitelikli meslek sahipleri yetişecek. 
  4 farklı kurum, protokolü ortak akıl ile detaylandırarak kapsamını genişletecek. 
                                      


İHA
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