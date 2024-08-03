GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sakarya Büyükşehir sporcusu Marmara şampiyonu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Gülfem Aysima Aydön, 2024 Minikler ve Yıldızlar Marmara Judo Ligi Şampiyonası'nda 24 kiloda Marmara Şampiyonu oldu ve Sakarya'ya büyük bir gurur yaşattı.

Sakarya Büyükşehir sporcusu Marmara şampiyonu oldu

03 Ağustos 2024 Cumartesi 21:59


 

  Sakarya Büyükşehir Belediyesi altyapı sporcuları katıldıkları ulusal turnuvalarda başarılı sonuçlar alıyor. Onlarca branşta, yüzlerce kursta gençleri geleceğe hazırlayan ve ‘spor şehri' vizyonuyla bugüne kadar nice başarılara kapı aralayan Büyükşehir, her geçen gün yepyeni başarıları hanesine yazıyor. Türkiye çapında kazanılan bir önemli başarı da judo sporunda geldi. Kütahya'da düzenlenen 2024 Minikler ve Yıldızlar Marmara Judo Ligi Şampiyonası'na katılan Büyükşehir altyapı judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, 24 kiloda şampiyon oldu. 
  Podyuma çıkarak altın madalyasını alan Aysima, Sakarya'ya başarıyla döndü. Büyükşehir yaptığı paylaşımla Aysima'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 
                                   


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sürdürülebilir modaya dikkat çeken workshop Sürdürülebilir modaya dikkat çeken workshop
İmzalar Sakarya'daki gençlerin geleceği için atıldı İmzalar Sakarya'daki gençlerin geleceği için atıldı
Başkan Alemdar'dan yeni duble yol müjdesi Başkan Alemdar'dan yeni duble yol müjdesi
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Sakarya imzası Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Sakarya imzası
182 yıllık tarih harabeye döndü: 182 yıllık tarih harabeye döndü: "Turist görse...
Sakarya Büyükşehir'den şehre renk katan dokunuş Sakarya Büyükşehir'den şehre renk katan dokunuş
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sürdürülebilir modaya dikkat çeken workshop
"Sürdürülebilir Moda" konulu kişisel sergisini sunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ferizli Meslek...

Haberi Oku