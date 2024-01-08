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Sevince mağazası ihtiyaç sahiplerinin yanında

Çayırova Belediyesi’nin hizmete açtığı ve ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalandığı Sevince giyim mağazası, açıldığı günden bu yana 19 bin 651 kişiye hizmet verdi.

Sevince mağazası ihtiyaç sahiplerinin yanında

08 Ocak 2024 Pazartesi 12:21


Gönül belediyeciliği noktasında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Çayırova Belediyesi, vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Çayırova Belediyesi tarafından açılan ve ilçedeki ihtiyaç sahibi Çayırovalıların faydalandığı Sevince Giyim Mağazası, açıldığı günden bu yana binlerce vatandaşa hizmet verdi. Erkek, kadın ve çocuk giyim bölümlerinin yer aldığı mağazadan beğendikleri kıyafetleri gönül rahatlığı alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Sevince Mağazası’ndan oldukça memnun. 2023 yılı içerisinde 9 bin 392 Çayırovalının faydalandığı Sevince Mağazası, kurdelesi kesildiği günden bu yana da 19 bin 651 Çayırovalıya hizmet verdi.

 

AİLELER UYGULAMADAN MEMNUN

İhtiyaç sahibi Çayırovalıların, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru sonrasında faydalanabildiği Sevince Mağazası’nda aileler, ayakkabıdan, pantolona, elbiseden, çoraba, gömlekten, cekete tüm kalemlerde sıfır kıyafet alışverişlerini yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Çayırovalı ihtiyaç sahibi aileler, uygulamadan oldukça memnun ve mutlu olduklarını dile getirdiler. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, Sevince Mağazası’ndan faydalanmak isteyenlerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerektiği belirtildi.

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