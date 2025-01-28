‘Güzide’ Gençler Bilişim Vadisi’nde

Gebze’nin ‘Güzide’ gençleri Bilişim Vadisi’nde. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençler için kent merkezinde hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nin başarılı gençleri, Bilişim Vadisi gezisine çıktı. Güzide Gençlik Merkezi’nde verilen Robotik Kodlama, Yazılım ve genişletilmiş gerçeklik (XR) laboratuvarındaki eğitimlere katılan gençler; ülkemizin önemli bilişim üssü olan Bilişim Vadisi gezisine katılarak, incelemelerde bulundu. Görevli eğitimciler eşliğinde Bilişim Vadisi’nde sürdürülen bilimsel çalışmalar ve AR-GE faaliyetleri hakkında bilgi alan Güzide Gençlik Merkezi’nin başarılı gençleri inceleme gezisi için merkez yetkililerine teşekkür etti.

GENÇLİĞİN TAM DONANIMLI MERKEZİ Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençlere armağanı Güzide Gençlik Merkezi’nde derslerin yanı sıra; sesli kitap atölyesi, çok amaçlı eğitim salonları, psikolog, aile danışmanı, istihdam ofisi, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra 3D yazıcı, robotik kodlama atölyesi, uçuş simülatörü, Playstation 5, sanal gerçeklik oyun alanları, game center, müzik stüdyosu, yazılım atölyesi, araba simülatörü, geleneksel masa oyunları, lazer-tag, bilardo- langırt- masa tenisi eğitimleri de veriliyor.

(Ömer İLGEÇ)