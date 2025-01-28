İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘Güzide’ Gençler Bilişim Vadisi’nde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençler için kent merkezinde hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nin başarılı gençleri, Bilişim Vadisi gezisine çıktı

‘Güzide' Gençler Bilişim Vadisi'nde

28 Ocak 2025 Salı 11:12

 Gebze’nin ‘Güzide’ gençleri Bilişim Vadisi’nde. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençler için kent merkezinde hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nin başarılı gençleri, Bilişim Vadisi gezisine çıktı. Güzide Gençlik Merkezi’nde verilen Robotik Kodlama, Yazılım ve genişletilmiş gerçeklik (XR) laboratuvarındaki eğitimlere katılan gençler; ülkemizin önemli bilişim üssü olan Bilişim Vadisi gezisine katılarak, incelemelerde bulundu. Görevli eğitimciler eşliğinde Bilişim Vadisi’nde sürdürülen bilimsel çalışmalar ve AR-GE faaliyetleri hakkında bilgi alan Güzide Gençlik Merkezi’nin başarılı gençleri inceleme gezisi için merkez yetkililerine teşekkür etti.

GENÇLİĞİN TAM DONANIMLI MERKEZİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençlere armağanı Güzide Gençlik Merkezi’nde derslerin yanı sıra; sesli kitap atölyesi, çok amaçlı eğitim salonları, psikolog, aile danışmanı, istihdam ofisi, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra 3D yazıcı, robotik kodlama atölyesi, uçuş simülatörü, Playstation 5, sanal gerçeklik oyun alanları, game center, müzik stüdyosu, yazılım atölyesi, araba simülatörü, geleneksel masa oyunları, lazer-tag, bilardo- langırt- masa tenisi eğitimleri de veriliyor.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Spor Lisesi inşaatı devam ediyor Çayırova Spor Lisesi inşaatı devam ediyor
Karne tatili Çayırova’da güzel Karne tatili Çayırova’da güzel
Çiftçi, “İstişarelerimize devam ediyoruz” Çiftçi, “İstişarelerimize devam ediyoruz”
Darıca ailesini buluşturan turnuva Darıca ailesini buluşturan turnuva
Körfezliler Sarıkamış şehitleri için yürüdü Körfezliler Sarıkamış şehitleri için yürüdü
Çayırova Belediyesi, Haremspor’u yendi Çayırova Belediyesi, Haremspor’u yendi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova Spor Lisesi inşaatı devam ediyor
Çayırova’ya eğitim ve spor alanında sınıf atlatacak bir proje daha hayata geçiyor. Çayırova Belediye...

Haberi Oku